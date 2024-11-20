Ümraniye'de İkinci Bahar Kıraathaneleri Açıldı - Son Dakika
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Ümraniye'de İkinci Bahar Kıraathaneleri Açıldı

Ümraniye\'de İkinci Bahar Kıraathaneleri Açıldı

Ümraniye Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile her yaştan bireyler için sosyal tesis niteliğinde İkinci Bahar Kıraathaneleri'ni açtı. Uygun fiyatlı içecekler ve atıştırmalıklarla dolu olan bu alanlar, sosyal hayatı canlandırmayı hedefliyor.

20.11.2024 11:05  Güncelleme: 11:09
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Ümraniye Belediyesi, Atatürk Mahallesi ve Cemil Meriç Mahallesi'nde hizmete açtığı İkinci Bahar Kıraathaneleri ile özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanı sıra, her yaştan bireylerin tercih ettiği sosyal tesisler haline geldi.

Ümraniye Belediyesi, sosyal hayatı canlandırmak amacıyla 65 yaş üstü vatandaşların ve her yaştan ziyaretçinin tercih ettiği İkinci Bahar Kıraathaneleri'ni hizmete sundu. İlk olarak Atatürk Mahallesi'nde Mevlana Parkı içinde açılan İkinci Bahar Kıraathanesi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Belediyenin, Cemil Meriç Mahallesi'nde açtığı ikinci kıraathane ile bu sosyal alanların sayısı artırıldı. İkinci Bahar Kıraathaneleri, sakin ve dostane atmosferiyle öne çıkarken, sunduğu uygun fiyatlı içecek ve atıştırmalık çeşitleriyle de ziyaretçilerini memnun ediyor. Çay 4 TL, Türk kahvesi 20 TL'den sunulurken; tatlılar, poğaça çeşitleri ve soğuk-sıcak meşrubatlar da menüde yer alıyor. Sabah 08.00'den akşam 22.00'ye kadar açık olan kıraathaneler, Ümraniyelilere huzurlu bir sosyalleşme ortamı sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ümraniye'de İkinci Bahar Kıraathaneleri Açıldı - Son Dakika

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