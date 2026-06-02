Umre Döneminde Vize Başvurularında Rekor Kırıldı

02.06.2026 12:34
Suudi Arabistan'da yeni umre döneminde, Nusuk platformu üzerinden yüz binlerce vize başvurusu yapıldı.

Suudi Arabistan'da hac sezonunun sona ermesinin ardından açılan yeni umre döneminde, "Nusuk" platformu üzerinden ilk 24 saatte yüz binlerce uluslararası vize başvurusu yapılırken; yeni dönemin ilk gününde Asya ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinden gelen dijital vize onay talepleri, geçtiğimiz yılların ilk gün ortalamalarını geride bırakarak rekor kırdı.

Kutsal topraklarda 1,7 milyondan fazla Müslümanın katıldığı dev Hac operasyonunun sıfır krizle tamamlanmasının ardından, Suudi yetkililer hiç vakit kaybetmeden yeni Umre sezonunun startını verdi. 1 Haziran itibarıyla uluslararası umrecilerin Mekke'ye girişlerine izin verilmesinin hemen ardından, küresel seyahat acenteleri ve bireysel ziyaretçiler resmi "Nusuk" sistemini adeta kilitledi. Bakanlık veri merkezinden yapılan açıklamada, yeni dönemin ilk gününde Asya ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelinden gelen dijital vize onay taleplerinin geçtiğimiz yılların ilk gün ortalamalarını geride bırakarak rekor kırdığı bildirildi.

Hac dönemindeki yoğunluğun ve özel fiyatlandırma tarifelerinin sona ermesiyle birlikte Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki otelcilik sektörü de devasa bir kampanya dönemine geçti. Mescid-i Haram çevresindeki beş yıldızlı merkezi oteller başta olmak üzere konaklama tesisleri, Hac sonrasındaki bu ilk haftalarda umrecileri çekebilmek için fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimlere gitti. Turizm Bakanlığı yetkilileri, bu fiyat esnekliğinin yaz döneminde kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen düşük gelir grubundaki umre yolcuları için tarihi bir fırsat penceresi sunduğunu vurguladı.

Akıllı ulaşım ve sağlık protokolleri yenilendi

Lojistik alanda da geçiş süreci pürüzsüz ilerliyor. Hac döneminde sadece hacılara tahsis edilen "Haramain Hızlı Tren Hattı" ve akıllı otobüs filoları, bugünden itibaren normal sefer düzenine dönerek Umre yolcularına hizmet vermeye başladı. Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı işletmesi, Hac tahliye uçuşları ile yeni sezon Umre varış uçuşlarının birbirine karışmaması için terminallerde özel "akıllı koridorlar" oluşturulduğunu ve bagaj teslim sürelerinin dijital check-in sayesinde 15 dakikaya kadar düşürüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ise Hac dönemi boyunca kutsal alanlarda kullanılan tüm hastane, sahra merkezi ve mobil kliniklerin Umre sezonu protokole göre tamamen dezenfekte edilerek modernize edildiğini duyurdu. Yetkililer, 47 dereceyi bulan yaz sıcaklarının Umre döneminde de etkisini sürdüreceğini hatırlatarak, yeni gelen umre kafilelerinin de akıllı "Nusuk Kart" sistemine dahil olacağını ve sağlık sigortası kapsamlarının dijital olarak saniye saniye takip edileceğini yineledi. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İHA

