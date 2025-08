Umut Can\'ın Zabıta Hayali Bartın\'da Gerçek Oldu

Tekirdağ'da yaşayan çocuğun hayatı, tatil için geldiği Bartın'da değişti. Zabıta dayısını gördükçe mesleğe merak salan çocuğun hayali, bir günlüğüne gerçek oldu.

Tekirdağ'da okuyan 15 yaşındaki Umut Can Bozkurt, yaz tatilinde Bartın'ın Kozcağız Belde Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan dayısı Ramazan Bozkurt'un yanına gitti. Her sabah kıyafetlerini giyerek göreve giden dayısı Ramazan Bozkurt'u gördükçe mesleğe merak salan Umut Can, zabıta kıyafetlerini giyerek dayısı ile birlikte göreve çıkmak istedi. Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman'da onayı ile Umut Can'ın hayali gerçek oldu. Kendisi için hazırlanan zabıta kıyafetlerini giyen Can, 9 yıllık zabıta dayısıyla birlikte çarşı pazar dolaştı. Bir gün boyunca pazarcıları ve esnafı denetleyen Umut Can'ı görenler ise şaşırdı.

Hayali gerçek olan Umut Can, "Zabıta mesleğini bir süredir merak ediyordum. Dayıma zabıta olmak istediğimi, kendisiyle birlikte göreceğiz yapmak istiyordum. Sonunda hayalim gerçek oldu. Çok heyecanlandım, mutlu oldum. Bu meslek güzelmiş, çok beğendim. Yaşımın küçük olduğunu fark edenler, neden zabıta olmak istediğimi soruyorlar. Merakımı anlattığımda destek görüyorum" dedi.

Gerçeği öğrenen esnaf, gençlerin istedikleri meslekte yetiştirmesi gerektiğini belirterek Umut Can'a destek oluyor. Belde esnafından Sami Topal, "İçim umutla doldu. Günümüzde gençlerimizin yetişmesi samanlıkta iğne aramaya benziyor. Bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz" diye konuştu. - BARTIN