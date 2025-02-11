Umut Kervanı'ndan Van'da Arama Kurtarma Ekibi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Umut Kervanı'ndan Van'da Arama Kurtarma Ekibi

Umut Kervanı\'ndan Van\'da Arama Kurtarma Ekibi

Umut Kervanı Vakfı, Van'da arama kurtarma ekibini eğitip sertifikalarını verdi. AFAD eğitimleri tamamlandı.

11.02.2025 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umut Kervanı Vakfı tarafından Van'da kurulan arama kurtarma ekibi, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) eğitim programlarına katılan Umut Kervanı Van üye ve gönüllüleri, muhtemel afet durumlarında en önde görev alacak. Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, arama kurtarma ekibiyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Vakf Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma ekiplerine olan ihtiyacın bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Tabii her bir yeni çalışma hepimizi heyecanlandırıyor. Ama Anadolu'nun deyimiyle 'Allah yokluğunu vermesin ama ihtiyaç da göstermesin.' Arama kurtarma çalışmaları demek, aslında felaketin, depremlerin, selin olduğu bir yerde olmak demek. O yüzden Allah göstermesin ama eksikliğini de vermesin. 6 Şubat depremi, daha önce Van depremi ve 1999 depremi başta olmak üzere, ülkemizin büyük acılar yaşadığı depremlerden biri oldu. Arama kurtarma ekiplerinin önemini ve bu alandaki çalışmaların ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha idrak etmiş olduk. Maalesef bu kadar acıyı yaşadıktan sonra bu durum genel anlamda anlaşılır hale geldi" dedi.

Türkiye'nin birçok ilinde arama kurtarma ekipleri kurduklarını vurgulayan Elibüyük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 bölgede ve birçok ilimizde teşkilatlarımız bünyesinde arama kurtarma ekipleri kuruyoruz. İlk eğitimlerini tamamlayan birçok ekip, sertifikalarını aldı. Van'da da bu çalışmalar devam etti ve eğitim süreci tamamlandı. Ancak bu bir süreçtir; eğitimlerin sürekli olması ve artarak devam etmesi gerekiyor. Bu vesileyle başkanımıza ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim çalışmalarını bereketlendirsin, kolaylaştırsın." - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Güvenlik, Sağlık, Yerel, Yaşam, AFAD, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Umut Kervanı'ndan Van'da Arama Kurtarma Ekibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 22:16:56. #1.13#
SON DAKİKA: Umut Kervanı'ndan Van'da Arama Kurtarma Ekibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.