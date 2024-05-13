Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlarla buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlarla buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, İncesu Mahallesi, Yavuzeli ilçesi Sarılar Köyü ve Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların sorunlarını dinleyen ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunan Başkan Yılmaz, çocuklar ve yaşlılarla da yakından ilgilendi.

13.05.2024 15:00  Güncelleme: 15:02
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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz; İncesu Mahallesi, Yavuzeli ilçesi Sarılar Köyü ve Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir ara geldi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, ilk ziyaretini İncesu Mahallesi'nde ikamet eden yurttaşlara yönelik yaptı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunan Başkan Yılmaz, daha sonra Yavuzeli ilçesinin Sarılar Köyü'nde düzenlenen "Bahara Merhaba" adlı şenliğe katıldı, Çıralık Türbesi'ni ziyaret etti. Başkan Umut Yılmaz, Yavuzeli ilçesinin Kayabaşı Köyü'ndeki Seydi Hacı Kureyş Türbesi'ni de ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti.

Başkan Umut Yılmaz, son olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Narlı Mahallesi'nde depremde zarar gören Narlı Elif Ana ve Ali Baba Türbesi'nin yeniden açılış törenine katıldı. Burada dualar eşliğinde türbenin yeniden hizmete girmesi için yapılan törende yer alan Başkan Yılmaz, toplumun birlik ve dayanışma ruhunu önemine işaret etti. Başkan Yılmaz, ziyaret ettiği yerlerde özellikle çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilendi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Avukat Umut Yılmaz, "Samimi yürekli canların misafiri olduk. Coşkulu karşılama, ilgileri ve misafirperverlikleri için yürekten teşekkür ederim. Bu anlamlı ziyaretimizde bize gösterdikleri sıcaklık için minnettarım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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