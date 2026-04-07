Unesco Milli Komisyon Başkanı Oğuz, Yozgat'ta "Unesco Öğrenen Şehirler Zirvesi"Nde Konuştu: 22 Mirasımız Dünya Miras Listesi'nde Yer Alıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'de "UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi"nin ilk etkinliğine Yozgat ev sahipliği yaptı. UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin genel anlamda miraslarının UNESCO ile buluşması için her fırsatı değerlendirdiklerini belirterek, "Dünya Miras Listesi dediğimiz somut miraslarımızla ilgili alanlarda son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla sayımızı 22'ye yükselttik. 22 mirasımız Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Şu anda 73 mirasımız geçici miras listesinde" dedi.

Yozgat Milli Parkı Çamlık'ta yapılan "UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi" etkinliğine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ile birlikte çeşitli kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen "öğrenen şehir" temsilcileri katıldı.

UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Oğuz, Türkiye'nin UNESCO yürütme kurulunda 3. dönemdir seçilen ve kararları onaylayan üyelerden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin UNESCO'dakii gelişmeleri yakından takip ettiğini ve kuruluşundan itibaren etkin rol oynadığını vurgulayan Oğuz şöyle konuştu:

"Türkiye'nin genel anlamda mirasların UNESCO ile buluşması için her fırsatı değerlendiriyoruz. Bu anlamda Dünya Miras Listesi dediğimiz somut miraslarımızla ilgili alanlarda son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla sayımızı 22'ye yükselttik. 22 mirasımız Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Şu anda 73 mirasımız geçici miras listesinde. Bunların da her yıl birini şimdi sunabiliyoruz. Eskiden bu sözleşmenin başladığı dönemde ne var ki her ülke 3-4 mirası sunabilirken, son dönemlerde miraslardaki yoğunlaşma nedeniyle 'Her yıl bir miras sunabilirsiniz' gibi zorlaştırıcı kotalar geldi dünyaya. Somut olmayan miras konusunda dünyada Çin'den sonra en fazla mirası olan ülke konumuna geldik. Şu anda 32 mirasımız, somut olmayan miras listesinde yer alıyor."

Yozgatın doğal ve kültürel miras bakımından çok zengin bir bölge olduğunu belirten Oğuz, kentin hem somut hem de somut olmayan açıdan zengin olduğunu söyledi.

"Kazankaya Kanyonu çok görkemli çok önemli bir yapı"

Yozgat'ta çok önemli doğal oluşumlar bulunduğuna işaret eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi Kazankaya Kanyonu, hakeza çok görkemli, çok önemli bir yapı. Jeopark olarak neden UNESCO'ya sunulmasın? Onu dikkate alabiliriz. Yozgat'ın sulak alanları, gölleri Ramsar alanı olarak kaydedilebilir. Yozgat'ta Bozok Üniversitesi var. Çok önemli çalışmalar yapıyor. Bunların bir bölümü UNESCO Kürsüleri kanalıyla buluşabilir. Yozgat aynı zamanda yazma eserleriyle değerli bir ildir. Buradaki yazma eserlerinin de Dünya Birliği programı var, UNESCO'nun. Ona kaydedilebilir. Bütün bunlar ne yapar diye sorduğumuz zaman mesela yaratıcı şehir olabilir Yozgat. Bütün bu imkanlarını kullanarak halkın refahını güçlendirmek, Yozgat halkının. Yozgat göç veren bir şehir olarak söylüyoruz. Neden göç versin? Buradaki kalkınma hamleleri başarıya ulaşırsa ve buradaki kalkınma hamlesiyle dışarıda maişetini aramak mecburiyetinde kalmaz Yozgat insanı diye bakmak lazım. Dolayısıyla yerinde kalkınmanın da en iyi imkanlarını UNESCO'nun bu programları pekala sunabilir."