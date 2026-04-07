Unesco Milli Komisyon Başkanı Oğuz, Yozgat'ta "Unesco Öğrenen Şehirler Zirvesi"Nde Konuştu: 22 Mirasımız Dünya Miras Listesi'nde Yer Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Unesco Milli Komisyon Başkanı Oğuz, Yozgat'ta "Unesco Öğrenen Şehirler Zirvesi"Nde Konuştu: 22 Mirasımız Dünya Miras Listesi'nde Yer Alıyor

07.04.2026 14:36  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’de "UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi"nin ilk etkinliğine Yozgat ev sahipliği yaptı. UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin genel anlamda miraslarının UNESCO ile buluşması için her fırsatı değerlendirdiklerini belirterek, "Dünya Miras Listesi dediğimiz somut miraslarımızla ilgili alanlarda son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla sayımızı 22'ye yükselttik. 22 mirasımız Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Şu anda 73 mirasımız geçici miras listesinde" dedi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'de "UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi"nin ilk etkinliğine Yozgat ev sahipliği yaptı. UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Türkiye'nin genel anlamda miraslarının UNESCO ile buluşması için her fırsatı değerlendirdiklerini belirterek, "Dünya Miras Listesi dediğimiz somut miraslarımızla ilgili alanlarda son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla sayımızı 22'ye yükselttik. 22 mirasımız Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Şu anda 73 mirasımız geçici miras listesinde" dedi.

Yozgat Milli Parkı Çamlık'ta yapılan "UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi" etkinliğine Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ile birlikte çeşitli kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen "öğrenen şehir" temsilcileri katıldı.

UNESCO Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Oğuz, Türkiye'nin UNESCO yürütme kurulunda 3. dönemdir seçilen ve kararları onaylayan üyelerden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin UNESCO'dakii gelişmeleri yakından takip ettiğini ve kuruluşundan itibaren etkin rol oynadığını vurgulayan Oğuz şöyle konuştu:

"Türkiye'nin genel anlamda mirasların UNESCO ile buluşması için her fırsatı değerlendiriyoruz. Bu anlamda Dünya Miras Listesi dediğimiz somut miraslarımızla ilgili alanlarda son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla sayımızı 22'ye yükselttik. 22 mirasımız Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Şu anda 73 mirasımız geçici miras listesinde. Bunların da her yıl birini şimdi sunabiliyoruz. Eskiden bu sözleşmenin başladığı dönemde ne var ki her ülke 3-4 mirası sunabilirken, son dönemlerde miraslardaki yoğunlaşma nedeniyle 'Her yıl bir miras sunabilirsiniz' gibi zorlaştırıcı kotalar geldi dünyaya. Somut olmayan miras konusunda dünyada Çin'den sonra en fazla mirası olan ülke konumuna geldik. Şu anda 32 mirasımız, somut olmayan miras listesinde yer alıyor."

Yozgatın doğal ve kültürel miras bakımından çok zengin bir bölge olduğunu belirten Oğuz, kentin hem somut hem de somut olmayan açıdan zengin olduğunu söyledi.

"Kazankaya Kanyonu çok görkemli çok önemli bir yapı"

Yozgat'ta çok önemli doğal oluşumlar bulunduğuna işaret eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi Kazankaya Kanyonu, hakeza çok görkemli, çok önemli bir yapı. Jeopark olarak neden UNESCO'ya sunulmasın? Onu dikkate alabiliriz. Yozgat'ın sulak alanları, gölleri Ramsar alanı olarak kaydedilebilir. Yozgat'ta Bozok Üniversitesi var. Çok önemli çalışmalar yapıyor. Bunların bir bölümü UNESCO Kürsüleri kanalıyla buluşabilir. Yozgat aynı zamanda yazma eserleriyle değerli bir ildir. Buradaki yazma eserlerinin de Dünya Birliği programı var, UNESCO'nun. Ona kaydedilebilir. Bütün bunlar ne yapar diye sorduğumuz zaman mesela yaratıcı şehir olabilir Yozgat. Bütün bu imkanlarını kullanarak halkın refahını güçlendirmek, Yozgat halkının. Yozgat göç veren bir şehir olarak söylüyoruz. Neden göç versin? Buradaki kalkınma hamleleri başarıya ulaşırsa ve buradaki kalkınma hamlesiyle dışarıda maişetini aramak mecburiyetinde kalmaz Yozgat insanı diye bakmak lazım. Dolayısıyla yerinde kalkınmanın da en iyi imkanlarını UNESCO'nun bu programları pekala sunabilir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Öcal Oğuz, Türkiye, Yozgat, Unesco, Miras, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Unesco Milli Komisyon Başkanı Oğuz, Yozgat'ta 'Unesco Öğrenen Şehirler Zirvesi'Nde Konuştu: 22 Mirasımız Dünya Miras Listesi'nde Yer Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afganistan’da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 110’a çıktı Afganistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 110'a çıktı
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Belediye Başkanı duyurdu: Şampiyon takıma yeni stat müjdesi Belediye Başkanı duyurdu: Şampiyon takıma yeni stat müjdesi
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
Şampiyon olan kalecinin ilginç üzüntüsü: Daha erken olabilirdik Şampiyon olan kalecinin ilginç üzüntüsü: Daha erken olabilirdik

15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
15:52
Siyasete kısa bir mola Özgür Özel’in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur
Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur
15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:49
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 16:02:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Unesco Milli Komisyon Başkanı Oğuz, Yozgat'ta "Unesco Öğrenen Şehirler Zirvesi"Nde Konuştu: 22 Mirasımız Dünya Miras Listesi'nde Yer Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.