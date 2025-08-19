ÜNİPERSEN'den Sefalet Zammına Tepki - Son Dakika
ÜNİPERSEN'den Sefalet Zammına Tepki

19.08.2025 15:09
ÜNİPERSEN, zam teklifine itiraz için Bakanlık önüne siyah çelenk bıraktı ve adalet talep etti.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünü siyah çelenk bıraktı.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), Kamu İşveren Heyetinin memur ve memur emeklisine yönelik zam teklifine tepki olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı. Çelenk bırakmanın ardından açıklama yapan ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, zam teklifini kabul etmediklerini vurgulayarak, Güzel, "Bugün Bakanlık önünde sessiz değil, kararlı bir şekilde haykırdık: Memur sefalete mahküm edilemez. Sefalet zammına hayır" dedi.

İbrahim Güzel, Kamu İşveren Heyeti tarafından açıklanan artış oranlarının memuru oyalamaktan ve enflasyona ezdirmekten başka bir anlam taşımadığını ifade ederek, "Memur, alın teriyle çalışan, emeğiyle ayakta duran, bu ülkenin yükünü sırtlayan milyonlardır. Ancak açıklanan göstermelik rakamlar; ne mutfaktaki yangını söndürmeye, ne çocuklarımızın geleceğini güvence altına almaya, ne de insanca yaşam şartlarını sağlamaya yeterlidir" dedi.

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, Bakanlık önüne bıraktıkları siyah çelengin adaletsizliğin ve umutsuzluğun simgesi olduğunu söyledi. Güzel, "Biliyoruz ki; memur kazanırsa Türkiye kazanır, adalet yerini bulursa toplumda huzur ve güven tesis edilir" diye konuştu.

Gerçekçi, adil ve insanca yaşamayı sağlayacak bir toplu sözleşme talep ettiklerini söyleyen Genel Başkan Güzel, taleplerini şu sözlerle açıkladı: "Sefalet zammını reddediyoruz. Masada oynanan tiyatroyu kabul etmiyoruz" dedi.

Son olarak İbrahim Güzel, "Bugün Bakanlık önüne bıraktığımız siyah çelenk sadece bir tepki değil, aynı zamanda mücadelemizin simgesidir. ve bu mücadele, haklarımızı alana kadar sürecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

