Üniversite Hastaneleri İçin Önemli Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Üniversite Hastaneleri İçin Önemli Toplantı

Üniversite Hastaneleri İçin Önemli Toplantı

Üniversite Hastaneleri Birliği toplantısında, hastanelerin durumu ve çözümler değerlendirildi.

24.09.2024 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın başkanlığında gerçekleştirilen Üniversite Hastaneleri Birliği (ÜHB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ev sahipliğinde Orman Fakültesinde düzenlenen toplantıya, üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, başhekimler ve birlik üyesi üniversitelerin temsilcileri katılım gösterdi.

Toplantıda, üniversite hastanelerinin mevcut durumu ele alınarak, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Bunun yanı sıra, Divan Kurulu seçimi ile birlikte birlik faaliyet raporunun sunumu yapıldı ve yönetim ile denetim kurulları seçimleri gerçekleştirildi. ÜHB'nin önceki dönem başkanlarından İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve birliğin kurucu başkanı Prof. Dr. Yunus Söylet de toplantıya katılarak katkıda bulundu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversite Hastaneleri, Nitelikli Sağlık Hizmetlerinin Sağlanmasında Kritik Bir Rol Üstlenmektedir"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite hastanelerinin sağlık sistemi içindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Üniversite hastanelerimiz, sadece sağlık hizmeti sunmanın ötesinde, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile toplum sağlığına büyük katkılar sunan yapılardır. Bu hastaneler, nitelikli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında ve sağlık alanındaki inovatif çözümlerin geliştirilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Toplantımızda bu yapının daha da güçlendirilmesi adına çok değerli görüş alışverişlerinde bulunduk. Toplantının, ülkemiz sağlık sistemi ve üniversitelerimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Başta bu toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Toplantı çıktılarının ülke sağlık sektörü ve üniversiteler için önemli bir yol haritası oluşturması beklenirken, üniversite hastanelerinin gelecekte daha etkin bir hizmet sunabilmesi adına ortak adımların atılması kararlaştırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Cerrahpaşa, Sağlık, Rektör, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üniversite Hastaneleri İçin Önemli Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
15:35 Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı
15:33 Altaylı’nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
15:26 Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti
15:17 Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
15:16 Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
15:08 Galatasaray’da dalga geçiliyordu Fransa’da şov yapıyor Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 11:20:03. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversite Hastaneleri İçin Önemli Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement