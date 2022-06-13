18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS-2022) sayılı günler kala sınava hazırlanan üniversite adayları hafta sonu boyunca Kitaphane'de son hazırlıklarını yaptı. Yoğun sınav maratonu ve eğitim dönemi içerisinde ders çalışabilecekleri ortam arayan öğrenciler, Kitaphane'de ders çalışırken buradaki materyallerden ve kaynaklardan faydalanma imkanı da buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Başiskele, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Üniversite sınavına girecek gençler, son hazırlıklarını Kitaphane'de yaptı - Son Dakika

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