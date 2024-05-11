Üniversiteli gençlere evlilik öncesi eğitim semineri verildi

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Üniversiteli gençlere, evlilik öncesi eğitim konulu seminer verildi

BOLU - Bolu'da Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uzman psikolog tarafından evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuk rehberi ve sağlık konularında evlilik öncesi eğitim verildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine evlilik öncesinde eğitim programı çerçevesinde bilgilendirme semineri düzenledi. Bolu Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzman Psikolog tarafından öğrencilere, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuk rehberi ve sağlık konularında bilgi verildi. Yoğun katılımın olduğu seminer sonunda uzman psikolog, üniversite öğrencilerinin sorularını cevapladı.