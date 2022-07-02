Ünlü iş ve spor adamından Osmaneli'ne ziyaret

Türkiye'de bir takımı çalıştıran ve başarılarından adından söz ettiren ünlü iş ve spor adamı Adnan Toros Osmaneli'ni ziyaret etti.

3. Lig ve BAK liginde mücadele eden Edirnespor, Nişantaşıspor, Yeni Bosnaspor, Halide Edip Adıvar Spor gibi takımları çalıştıran bir giyim sanayisinde mali ve idari işler koordinatörlüğü yapan Adnan Toros, Osmaneli'nde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret eden Adnan Toros, ilçedeki spor tesislerini gezdi. Başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Şahin ve ekibine teşekkür eden Torus, Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor'un bu tesisler sonrası yerinin BAL olduğunu söyledi. - BİLECİK