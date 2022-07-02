Ünlü iş ve spor adamından Osmaneli'ne ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü iş ve spor adamından Osmaneli'ne ziyaret

02.07.2022 10:43
Ünlü iş ve spor adamından Osmaneli'ne ziyaret

Türkiye'de bir takımı çalıştıran ve başarılarından adından söz ettiren ünlü iş ve spor adamı Adnan Toros Osmaneli'ni ziyaret etti.

Türkiye'de bir takımı çalıştıran ve başarılarından adından söz ettiren ünlü iş ve spor adamı Adnan Toros Osmaneli'ni ziyaret etti.

3. Lig ve BAK liginde mücadele eden Edirnespor, Nişantaşıspor, Yeni Bosnaspor, Halide Edip Adıvar Spor gibi takımları çalıştıran bir giyim sanayisinde mali ve idari işler koordinatörlüğü yapan Adnan Toros, Osmaneli'nde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret eden Adnan Toros, ilçedeki spor tesislerini gezdi. Başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Şahin ve ekibine teşekkür eden Torus, Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1308 Osmaneli Belediyespor'un bu tesisler sonrası yerinin BAL olduğunu söyledi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Anadolu'nun yenilenebilir bitkisel enerji kaynağı 'Pelemir' Anadolu'nun yenilenebilir bitkisel enerji kaynağı 'Pelemir' LGS'DE TAM PUAN ALAN İREM'İN HAYALİ DOKTOR OLMAK LGS'DE TAM PUAN ALAN İREM'İN HAYALİ DOKTOR OLMAK
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Edirnespor, Osmaneli, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünlü iş ve spor adamından Osmaneli'ne ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 10:50:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü iş ve spor adamından Osmaneli'ne ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement