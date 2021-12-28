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Ünlü modacı Dalmış'tan erkeklere giyim tarzı önerisi - Son Dakika

Ünlü modacı Dalmış'tan erkeklere giyim tarzı önerisi

28.12.2021 11:57
Ünlü modacı Dalmış'tan erkeklere giyim tarzı önerisi

Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, erkek giyim tarzının son dönemlerde çeşitlilik kazandığını belirterek spor giyimin ön planda olduğunu söyledi.

Ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, erkek giyim tarzının son dönemlerde çeşitlilik kazandığını belirterek spor giyimin ön planda olduğunu söyledi.

Ünlü modacı Dalmış, erkeklere giyim tarzı önerilerinde bulundu. Kadınların giyim tarzlarını genel olarak daha kolay oluşturduğunu aktaran Dalmış, erkek giyim tarzlarının ise son dönemlerde daha çeşitlilik kazandığını dile getirdi. Erkek giyiminde son yıllarda spor giyimin daha çok ön planda yer almaya başladığını anlatan modacı Mehmet Sait Dalmış, "Erkek spor giyimlerinde genel olarak sweatshirt modelleri önerilir. Özelliklede rahat giyim tarzını daha çok benimseyen erkekler için ideal bir kıyafet önerisi olabilir. Gömlek çeşitleri her zaman erkek giyim dolaplarında yer alır. Farklı model ve renkleri ile erkekler için gömlek çeşitleri sürekli olarak kullanılır. Son dönemlerde ise trend erkek gömlek çeşitleri arasında kapüşonlu modeller tercih ediliyor. Hangi tarzı olursa olsun saatsiz giyim tarzı olmuyor. Jean çeşitleri spor erkek giyimlerinde sürekli olarak yer alır. Deri ceket çeşitleri her zaman erek giyim tarzında trend olarak yerini alır. Her erkek giyim tarzında yerini alan düz sade basic t-shirt çeşitleri bulunur. Özelliklede son yıllarda blazer ceketler erkek giyim tarzlarında mutlaka yer alıyor. Erkek giyim tarzları pantolon çeşitleri ile kolaylık ile oluşturulabilir. Son yılların trend erkek pantolon ürünleri ise kot pantolon çeşitleridir. Genel olarak pek çok ortamda kullanıma uygun oldukları için rahatlık ile önerilebilir. Erkek pantolon çeşitleri genel olarak rahat kesim modelleri daha fazla tercih edilir. Rahat giyim tarzlarını erkekler her alanda kullanmasını severler. Genel olarak ise daha koyu renkli pantolon çeşitleri önerilir. Giyim tarzları ayakkabılar ile son şeklini alır. Gündelik hayatta sürekli olarak rahat giyimi seven erkekler için genel olarak farklı spor ayakkabı çeşitleri önerilir. İş hayatının gereği olan takım elbise çeşitlerinde ise genel olarak rugan erek ayakkabı modelleri önerilir" dedi. - ELAZIĞ

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Mehmet Sait, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünlü modacı Dalmış'tan erkeklere giyim tarzı önerisi - Son Dakika


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