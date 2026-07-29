Ünlü sanatçı Çelik Aydın’da sevenleri ile buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz Konserleri kapsamında sevilen sanatçı Çelik, Efeler'deki Tekstil Park'ta sahne aldı. Yoğun katılımla gerçekleşen konserde Aydınlılar unutulmaz bir yaz akşamı yaşarken, vatandaşlar etkinlik dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanında vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yaz Konserleri' sürüyor. Kentin dört bir yanında düzenlenen konserlerin şimdiki adresi de Efeler ilçesinde bulunan Tekstil Park oldu. Sevilen sanatçı Çelik, Tekstil Park'ın eşsiz atmosferinde vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde Çelik, unutulmaz şarkılarını Aydınlılar için seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar, yaz akşamına renk katan etkinlikten dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.