Ünlü Van Kedisi 'Su' 5 Yavru Doğurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ünlü Van Kedisi 'Su' 5 Yavru Doğurdu

Ünlü Van Kedisi \'Su\' 5 Yavru Doğurdu

Uluslararası yarışmada birinci olan 'Su' isimli Van kedisi, 5 yavru doğurarak neslinin devamına katkı sağladı.

17.04.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında bulunan ve uluslararası yarışmada birinci seçilen 'Su' isimli Van kedisi, 5 yavru dünyaya getirdi.

Van YYÜ bünyesinde kurulan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde yürütülen çalışmalar sayesinde Van kedisinin nesli korunuyor. Her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde birinci parti doğumların başlamasıyla 42 Van kedisi, 66 yavru dünyaya getirdi. 3 Kasım 2019'da İstanbul'da gerçekleştirilen "Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması"nda birinci seçilen 'Su' isimli Van kedisi de 5 yavru doğurdu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, dünyaca ünlü Van kedilerinin neslinin devam ettirilmesi için Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Van Kedi Villası'nın olduğunu ifade ederek, "Van kedisi yeni doğduğunda ipeksi beyaz tüyleri, baş kısımlarında böyle bir siyah benek olur. O siyah benekler bu kedilerimizde mevcut. İnşallah bu kedilerimiz iki buçuk aylık olduğunda bir gözü turkuaz mavisi, bir gözü kehribar sarısı oluyor. Ama bazı Van kedilerimizin iki gözü turkuaz mavisi veya iki gözü kehribar sarısı da olabiliyor" dedi.

Van Kedi Villası'nda bazen 250 ila 300 civarında kedinin bulunduğunu ifade eden Şevli, "Zaman zaman biz Van kedilerimizi belli şartlar altında sahiplendirmeye çalışıyoruz. Burada ekibimiz sahiplenecek kişinin kediye iyi bakabileceğinin kararını veriyor. Ondan sonra kedilerimizin bütün aşıları, bakımları, periyodik beslenmeleri gibi en ince ayrıntısına kadar düşünülerek yapılıyor. Burası hem Van kedilerinin neslinin devam ettirilmesi için bilimsel araştırma merkezidir. Yani bilimsel olarak çok ciddi çalışmalar da veteriner fakültesi öğretim üyelerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Biz de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak merkezimizi her daim destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerin kedilere yoğun ilgi gösterdiğini de sözlerine ekleyen Şevli, "Dolayısıyla buraya gelen misafirlerimiz hem Van kedilerini daha yakından görme imkanına sahip oluyor hem de onları sevip onlarla fotoğraf çektirebiliyorlar. Tabii ki bizim asıl amacımız burada Van kedimizin neslinin devam ettirilmesi. İnşallah 'Miya' gibi 'Su' isimli kedimiz de dünyada derece almıştı. Bu kedimiz 5 yaşında ve geçen yıl 3 yavru dünyaya getirmişti, bu yıl da 5 yavru doğurdu ve hepsi birbirinden güzel. Yavru kedilerin aşıları, bakımları, tedavileri, sağlık testleri merkezimiz tarafından gerçekleştiriliyor" diye konuştu. - VAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hayvanlar, Yerel, Yaşam, kedi, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünlü Van Kedisi 'Su' 5 Yavru Doğurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:50:08. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü Van Kedisi 'Su' 5 Yavru Doğurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement