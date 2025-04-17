Ünlü Van Kedisi \'Su\' 5 Yavru Doğurdu

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında bulunan ve uluslararası yarışmada birinci seçilen 'Su' isimli Van kedisi, 5 yavru dünyaya getirdi.

Van YYÜ bünyesinde kurulan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde yürütülen çalışmalar sayesinde Van kedisinin nesli korunuyor. Her yıl yeni yavruların yetiştirildiği merkezde birinci parti doğumların başlamasıyla 42 Van kedisi, 66 yavru dünyaya getirdi. 3 Kasım 2019'da İstanbul'da gerçekleştirilen "Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması"nda birinci seçilen 'Su' isimli Van kedisi de 5 yavru doğurdu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, dünyaca ünlü Van kedilerinin neslinin devam ettirilmesi için Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Van Kedi Villası'nın olduğunu ifade ederek, "Van kedisi yeni doğduğunda ipeksi beyaz tüyleri, baş kısımlarında böyle bir siyah benek olur. O siyah benekler bu kedilerimizde mevcut. İnşallah bu kedilerimiz iki buçuk aylık olduğunda bir gözü turkuaz mavisi, bir gözü kehribar sarısı oluyor. Ama bazı Van kedilerimizin iki gözü turkuaz mavisi veya iki gözü kehribar sarısı da olabiliyor" dedi.

Van Kedi Villası'nda bazen 250 ila 300 civarında kedinin bulunduğunu ifade eden Şevli, "Zaman zaman biz Van kedilerimizi belli şartlar altında sahiplendirmeye çalışıyoruz. Burada ekibimiz sahiplenecek kişinin kediye iyi bakabileceğinin kararını veriyor. Ondan sonra kedilerimizin bütün aşıları, bakımları, periyodik beslenmeleri gibi en ince ayrıntısına kadar düşünülerek yapılıyor. Burası hem Van kedilerinin neslinin devam ettirilmesi için bilimsel araştırma merkezidir. Yani bilimsel olarak çok ciddi çalışmalar da veteriner fakültesi öğretim üyelerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Biz de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak merkezimizi her daim destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerin kedilere yoğun ilgi gösterdiğini de sözlerine ekleyen Şevli, "Dolayısıyla buraya gelen misafirlerimiz hem Van kedilerini daha yakından görme imkanına sahip oluyor hem de onları sevip onlarla fotoğraf çektirebiliyorlar. Tabii ki bizim asıl amacımız burada Van kedimizin neslinin devam ettirilmesi. İnşallah 'Miya' gibi 'Su' isimli kedimiz de dünyada derece almıştı. Bu kedimiz 5 yaşında ve geçen yıl 3 yavru dünyaya getirmişti, bu yıl da 5 yavru doğurdu ve hepsi birbirinden güzel. Yavru kedilerin aşıları, bakımları, tedavileri, sağlık testleri merkezimiz tarafından gerçekleştiriliyor" diye konuştu. - VAN