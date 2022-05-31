Ünlülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty'den pürüzsüz cilt tarifi - Son Dakika
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Ünlülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty'den pürüzsüz cilt tarifi

31.05.2022 15:02
Ünlülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty'den pürüzsüz cilt tarifi

Ünlü güzellik merkezi işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, bebekken sahip olunan cilt güzelliğini ve parlaklığını devam ettirmenin yolunun düzenli cilt bakımından geçtiğini söyledi.

Ünlü güzellik merkezi işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, bebekken sahip olunan cilt güzelliğini ve parlaklığını devam ettirmenin yolunun düzenli cilt bakımından geçtiğini söyledi.

Pürüzsüz, canlı ve parlak cilde sahip olmayı herkesin istediğini ifade eden Dalmış Beauty işletmecisi ünlü Modacı Mehmet Sait Dalmış, güzel ve parlak bir cilde sahip olmanın düzenli bir cilt bakımından geçtiğini ifade etti. Dalmış, "Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar cildi bozmakta ve daha çabuk yaşlandırmakta. Makyaj için kullanılan ürünler cildin gözeneklerini kapatır. Gün içerisinde terleme, olumsuz hava şartları gibi etkenlerle birleşince cilt nefes alamaz hale gelir. Gece yatmadan yüz temizlenmezse akneler, sivilceler gibi olumsuzluklar ortaya çıkar. Sağlıklı cilt için her gece temizlenmesi, yıkanması ve gözeneklerin açılması şarttır. Peeling, cildi üzerindeki ölü deriden ve biriken kirden arındırır. Peeling sadece yüz için düşünülmemeli. Bütün vücuda peeling yapılarak cildin temizlenmesi ve yumuşaması sağlanmalı. Peeling uygulamasının düzenli ve belli rutinlerde aksatılmadan yapılmasına özen gösterilmelidir. Dizler, ayaklar, dirsekler gibi bölgeler unutulmadan yapılan peeling sayesinde cildiniz yumuşacık olur. Cilt bakımında temel olan 4 veya 5 tane ürün vardır. Bunlar cilt temizleyici, tonik, nemlendirici, serum ve yağdır. Toniğin kullanımı tercihe bağlıdır. Ürünlerin kullanım sırası şöyle olmalı, cilt temizleme, tonik, serum veya yağ en son nemlendirici. Belli aralıklarla peeling yapmak, maske uygulamaları da yapılmalıdır. Yüzün yıkanması, banyo gibi cildin nemli olduğu zamanlar bakım için oldukça idealdir. Su temasından hemen sonra cilt bakıma daha hazırdır. Kullanılan ürünleri daha kolay ve etkili şekilde emecektir. Yumuşak ve pürüzsüz cilt için bakım ürünlerinin kullanım zamanına dikkat edilmeli. Rutini ve düzeni aksatılmamalı. Cildin bakımı için kana ve daha fazla oksijene ihtiyaç var. Yapılan spor ve egzersizle kan dolaşımı hızlanır, daha fazla oksijen vücuda girer. Böylece daha parlak ve genç görünecek cildin temelleri atılır" dedi. - ELAZIĞ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elektronik sigara denilen diğerinden farklı değil. Çok acımasız, aslında zarar vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elektronik sigara denilen diğerinden farklı değil. Çok acımasız, aslında zarar vermeye devam ediyor.
Kaynak: İHA

Mehmet Sait, Sigara, Makyaj, Alkol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünlülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty'den pürüzsüz cilt tarifi - Son Dakika


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