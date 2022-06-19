Ünsal: "Iğdır Göç İdaresi Azerbaycanlı vatandaşlara oturum vermelidir" - Son Dakika
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Ünsal: "Iğdır Göç İdaresi Azerbaycanlı vatandaşlara oturum vermelidir"

19.06.2022 10:39
Ünsal: "Iğdır Göç İdaresi Azerbaycanlı vatandaşlara oturum vermelidir"

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, "Iğdır Göç idaresi Türkiye'ye gelen Azerbaycan vatandaşlarına da ikametgah için oturum vermelidir"dediAzerbaycanlı vatandaşların Iğdır Göç idaresi müdürlüğünden oturum alamadığı için büyük şehirlere...

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan yardımcısı Serdar Ünsal, "Iğdır Göç idaresi Türkiye'ye gelen Azerbaycan vatandaşlarına da ikametgah için oturum vermelidir"dedi

Azerbaycanlı vatandaşların Iğdır Göç idaresi müdürlüğünden oturum alamadığı için büyük şehirlere gitmek zorunda kaldıklarını belirten Serdar Ünsal, Iğdır'a çeşitli sebeplerle gelen Azerbaycan vatandaşlarına Iğdır Göç idaresi müdürlüğünün ikametgah vermediğini, zorluk çıkardığını söyledi. Ünsal, "Azerbaycanlı vatandaşlar Iğdır Göç idaresi müdürlüğünden oturum alamadığı için büyük şehirlere gitmek zorunda kalıyor.Göç idaresi bu konudaki tutumunu gözden geçirmelidir" dedi.

Iğdır Göç idaresi çalışanlarının, oturum için müracaat edenlere yeterli derecede yardımcı olmadıklarını da belirten Ünsal, "Oturum için müracaat edenlere çeşitli bahaneler uydurularak, açıklayıcı bilgiler vermeden gönderiliyorlar. Azerbaycanlı vatandaşlara oturum vermediklerini söylüyorlar. Israr edince müracaat edin 6 ay sonra belli olur diyorlar. veya diğer göç idarelerinin talep etmediği çeşitli evrak ve bankada para olduğunu gösteren banka cüzdanı istiyorlar. Fakat Afgan ve Suriyelilere oturum veriyorlar. Madem iki devlet tek milletiz. Iğdır Göç idaresi müdürlüğü de Azerbaycanlı vatandaşlara oturum vermelidir. Bu konudaki tutumlarını yeniden gözden geçirmelidirler. Çalışan personel uyarılmalıdır. Bu konuda derneğimize çok sayıda şikayet gelmektedir. Iğdır'da yaşayan akrabaları ile bir arada olmak için, gezmek Doğu Anadolu bölgesini tanımak için oturum isteyenlere, Iğdır turistik yer değil gibi bahanelerle oturum verilmemektedir. Bu konunun Göç idaresi genel müdürlüğünce ele alınmasını, Iğdır da çeşitli nedenlerle bulunan Azerbaycanlı vatandaşlara müracaatları halinde oturum verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - IĞDIR

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, Türkiye, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünsal: 'Iğdır Göç İdaresi Azerbaycanlı vatandaşlara oturum vermelidir' - Son Dakika

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