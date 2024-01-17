 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Unutulmaya yüz tutmuş mahallelerdeki metruk binalar tehlike saçıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Unutulmaya yüz tutmuş mahallelerdeki metruk binalar tehlike saçıyor

Çankırı'da unutulmaya yüz tutmuş mahallelerde eski metruk bina ve yapılar tehlike saçıyor. Kuzey Marmara Fay Hattında bulunan ve 1. derecede deprem bölgesi olan şehirdeki metruk binalar mahallede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor.

17.01.2024 - 12:10,  Güncelleme: 12:33
Abone Ol

Unutulmaya yüz tutmuş mahallelerdeki metruk binalar tehlike saçıyor

ÇANKIRI - Çankırı'da unutulmaya yüz tutmuş mahallelerde eski metruk bina ve yapılar tehlike saçıyor.

Çankırı il merkezi Alibey Mahallesi ve Karatekin Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutmuş metruk binalar tehlike saçıyor. Kuzey Marmara Fay Hattında bulunan ve 1. derecede deprem bölgesi olan şehirdeki metruk binalar mahallede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. Çatlaklar oluşmuş ve depreme dayanıksız binalar için mahalle muhtarları yardım istedi.

"Evlerde çatlaklar oluştu, kiremitler, çatıları akıyor"

Yetkililerden mahalledeki binaların restore edilmesini isteyen Alibey Mahallesi Muhtarı İsmail Ayhan, "Çevremizdeki evlere restorasyon yapılırsa güzel olur, çünkü vatandaşlarımızın maddi imkanı olmadığı için kendileri yapma şansı yok. Evlerde çatlaklar oluştu, kiremitler, çatıları akıyor ve yaptıracak durumları yok. En azından yetkililer bu duruma yardımcı olup evler restore edilirse çok güzel olacağına inanıyorum. İnsanlarımızın bu mahalleden başka gidecek bir yeri yok. Çatlak ve yıkılmak üzere olan evler var. Sahibi bilinmeyen evler tamamen yıkılıyor. Ama var olan evi ayakta tutmak gerekiyor" dedi.

"Milletin üzerine evler göçüyor. Bizi hatırlamaları için burada birisinin ölmesi mi gerekiyor"

Mahalledeki evlerin bakımsız olduğunu ifade eden Karatekin Mahallesi Muhtarı Salim Koçer, "Burada yaşayan insanlar rezil, kepaze oldu. Milletin üzerine evler göçüyor. Bizi hatırlamaları için burada birisinin ölmesi mi gerekiyor? Artık buralar tinerci yuvası oldu. Her gün bir yerde hengame oluyor, yangın çıkıyor" diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutmuş mahallelerdeki metruk binalar tehlike saçıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çankırı, Marmara, Deprem, Güvenlik, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Unutulmaya yüz tutmuş mahallelerdeki metruk binalar tehlike saçıyor - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06
9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:43:23. #1.12#
SON DAKİKA: Unutulmaya yüz tutmuş mahallelerdeki metruk binalar tehlike saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement