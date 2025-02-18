Ünye Belediyesi\'nde Emekli Personellere Plaket Töreni

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Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı belediyede çeşitli kademelerde görev alan ve emekliye ayrılan personelle bir araya gelerek, ilçeye ve belediyeye sağladıkları katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Ünye Belediyesi'nde çeşitli birimlerde görev alan ve emekliye ayrılan personeller için, Asarkaya Panaroma Restoran'da program düzenlendi. Programda, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Şahin, Orhan Gürel ve Ali Kemal Mehel ile birim müdürleri ve emekliye ayrılan personeller hazır bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ekip olarak güzel çalışmalara imza attıklarını belirterek, emekli olan personellere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Programda konuşma yapan emekli müdürler ile personeller güzel bir hizmet süreci geçirdiklerini ifade ederek, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından emekliye ayrılan müdürler ile personellere Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından plaket takdim edildi. - ORDU