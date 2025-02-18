Ünye Belediyesi'nde Emekli Personellere Plaket Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ünye Belediyesi'nde Emekli Personellere Plaket Töreni

Ünye Belediyesi\'nde Emekli Personellere Plaket Töreni

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, emekliye ayrılan personellere plaket takdim etti. Programda, belediyede görev yapan eski personeller hizmetleri için teşekkür etti.

18.02.2025 15:26  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı belediyede çeşitli kademelerde görev alan ve emekliye ayrılan personelle bir araya gelerek, ilçeye ve belediyeye sağladıkları katkılardan dolayı plaket takdim etti.

Ünye Belediyesi'nde çeşitli birimlerde görev alan ve emekliye ayrılan personeller için, Asarkaya Panaroma Restoran'da program düzenlendi. Programda, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Şahin, Orhan Gürel ve Ali Kemal Mehel ile birim müdürleri ve emekliye ayrılan personeller hazır bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ekip olarak güzel çalışmalara imza attıklarını belirterek, emekli olan personellere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Programda konuşma yapan emekli müdürler ile personeller güzel bir hizmet süreci geçirdiklerini ifade ederek, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından emekliye ayrılan müdürler ile personellere Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından plaket takdim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ünye Belediyesi, Yerel Haberler, Hüseyin Tavlı, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Ünye, ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ünye Belediyesi'nde Emekli Personellere Plaket Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ünye Belediyesi'nde Emekli Personellere Plaket Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.