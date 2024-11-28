Ünye Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına 24 Ton Mama - Son Dakika
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Yerel

Ünye Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına 24 Ton Mama

Ünye Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına 24 Ton Mama

Ünye Belediyesi, 13 ay önce kurduğu tesis ile sokak hayvanlarına 24 ton mama dağıttı. Tesis, israfı önleyerek atık yemekleri mamaya dönüştürüyor ve kış mevsiminde hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

28.11.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
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Ordu'nun Ünye Belediyesi, 13 ay önce kurduğu tesis sayesinde sokak hayvanlarına şimdiye kadar 24 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın, sokak hayvanlarının gıda ihtiyacının karşılanması ve israfın önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirdiği Kompost ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi üretimini sürdürüyor. Tesiste üretilen mamalar ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarına dağıtılıyor. Üretilen mamalar Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak sokak hayvanlarına ulaştırılıyor. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının tesiste üretilen mamalarla beslenme ihtiyacı gideriliyor.

İsrafın önüne geçiliyor

Tesis ise sokak hayvanlarının gıda sorunu çözüme kavuşurken, aynı zamanda israfın da önüne geçiliyor. Sosyal tesislerde atık yemekler çöpe gitmek yerine sokak hayvanlarına mamaya dönüşüyor.

Ünye Belediyesi Veterineri Serkan Arslan, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının yanı sıra bakımı ve rehabilitasyon sürecinde de destek olduklarını belirterek, "Soğuk kış günlerine de mama üretimini arttırarak dağıtımını da hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu zamana kadar tesisimizde üretmiş olduğumuz 24 ton mamanın dağıtımını gerçekleştirdik. Aynı zamanda 480 vatandaşımıza mama yardımında bulunuyoruz. Sokak hayvanları için mama yardımının yanı sıra yaralı ve hasta hayvanların da tedavileri için Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hizmet veriyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına 24 Ton Mama - Son Dakika

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