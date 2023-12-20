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Ünye Belediyesi, Sokak Kedilerinin Kısırlaştırılmasına Destek Veriyor - Son Dakika
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Ünye Belediyesi, Sokak Kedilerinin Kısırlaştırılmasına Destek Veriyor

Ünye Belediyesi, sokak kedilerinin kısırlaştırılması için destek sağlayarak 2023 yılında yaklaşık 120 sokak kedisinin kısırlaştırılmasını sağladı. Mahalle sakinleri tarafından bakımları üstlenilen sokak kedileri, belediye tarafından Haylaz Patiler aracıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürülerek kısırlaştırılıyor ve tekrar mahalle sakinlerine teslim ediliyor.

Ünye Belediyesi, Sokak Kedilerinin Kısırlaştırılmasına Destek Veriyor
20.12.2023 - 16:18,
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Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından sokak kedilerine yönelik verilen kısırlaştırma desteğini devam ediyor. İlçede 2023 yılında yaklaşık 120 sokak kedisinin kısırlaştırılmasına destek sağlandı.

Ünye Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik mama ve barınak desteği sürerken sokak kedilerinin kısırlaştırmasına yönelik çalışmaları da devam ediyor. Mahalle sakinlerinin bakımını üstlendiği sokak kedileri, Ünye Belediyesi Haylaz Patiler aracı ile Altınordu ilçesinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne gönderilerek gün içerisinde kısırlaştırmaları yapılıp yine mahalle sakinlerine teslim ediliyor. Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri refakatinde kediler sağlıklarına kavuşurken, 2023 yılında 120'ye yakın sokak kedisinin kısırlaştırılmasına destek verildiği belirtildi.

Ünye Belediyesi'nin çağrı merkezi ile beyaz masaya başvuran mahalle sakinlerinin talepleri alınarak randevu oluşturuluyor. Belirlenen sayıya ulaşıldığında belediye görevlileri tarafından vatandaşlar bir gün öncesinden aranarak bilgilendiriliyor. Randevu sabahı vatandaşlar sokak kedilerini temin ettikleri kedi taşıma çantası ile belediyeye getirerek görevlilere teslim ediyor. Görevliler sokak kedilerini Haylaz Patiler aracı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürerek kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Sokak kedileri daha sonra araçla aynı gün Ünye'ye getirilerek vatandaşlara teslim ediliyor. - ORDU

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ünye Belediyesi, Sokak Kedilerinin Kısırlaştırılmasına Destek Veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünye Belediyesi, Sokak Kedilerinin Kısırlaştırılmasına Destek Veriyor - Son Dakika
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