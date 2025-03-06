Ünye'de Tarihi Yürüyüş Yolu Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Ünye'de Tarihi Yürüyüş Yolu Yeniden İnşa Ediliyor

Ünye\'de Tarihi Yürüyüş Yolu Yeniden İnşa Ediliyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi, 1930'lu yıllardan kalma sahil yürüyüş yolunun yeniden inşasına başladı. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yolun kısa sürede hizmete gireceğini duyurdu.

06.03.2025 18:16  Güncelleme: 18:28
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Ordu'nun Ünye Belediyesi, iskele yanında bulunan tarihi yürüyüş yolunu yeniden inşa ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yolun kısa sürede hizmete gireceğini söyledi.

1930'lu yıllarda Ünye İskelesi yanında bulunan sahil yürüyüş yolu, aradan geçen süre zarfında kentleşmeye yenilmiş ve yok olmuştu. Yaklaşık 100 yılın ardından Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın talimatları ile yolun yeniden inşasına başlandı ve bitme noktasına gelindi. Geçmişi 1930 yıllara dayanan yaklaşık 200 metrelik nostaljik yolun tamamlanması ile birlikte, Yunus Emre mevkiinde denizle kesintiye uğrayan güzergah yeniden maviliklerle buluşmuş olacak.

Ünye'nin geçmişine sahip çıkan bir kent haline geldiğinin altını çizen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Tarihi miraslarımızdan olan Ünye Kalemizi turizme açıyoruz, Tarihi Meydan Hamamını Kent Müzesi haline getiriyoruz, eski sahil yürüyüş yolunu yeniden hizmete açıyoruz. Şehrimizi turizm noktasında her geçen gün daha yukarılara taşıyoruz ve taşımaya da devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünye'de Tarihi Yürüyüş Yolu Yeniden İnşa Ediliyor - Son Dakika

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