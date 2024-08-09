Urartu Sanat Atölyesi\'nden lösemili hastalara destek sergisi

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Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Urartu Sanat Atölyesi'ndeki usta öğreticiler, 6 ayda yaptıkları eserleri lösemili hastalar için satışa sundular.

Urartu Sanat Atölyesi'ndeki usta öğreticiler, Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde tedavi gören lösemili hastalar için sergi açtı. Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan sergide yaklaşık 80 eser yer aldı. Sergiyle ilgili açıklamada bulunan Urartu Sanat Atölyesi yöneticisi Adem Yıldırım, 6 ay önce farkındalık oluşturmak için böyle bir girişimde bulunduklarını ifade ederek, "Usta öğreticilerimizle hastanede yatan lösemili kardeşlerimizi ziyaret ettiğimizde bu projemizi onlarla paylaştık. Bugün onun ilk adımını attık" dedi.

3 gün boyunca açık kalacak olan sergide yaklaşık 80 eserin yer aldığını belirten Yıldırım, "Sergide epoksi, filografi, rölyef ve sedef kakma gibi çalışmalarımız var. Burada 6 ayda yapılan yaklaşık 80 eser yer alıyor. 6 aylık emeğimizin gelirini tamamen lösemili hastalara bağışladık. Çağrımız lösemili hastaları sadece bir iki gün değil yılın 365 günü analım. Çünkü kimi 6 ay, bir yıldır hastanede tedavi görüyor. Onları ziyaret edelim, onlarla zaman geçirelim. Çünkü onarla zaman geçirdiğinizde, onların yüzündeki umudu okuduğunuzda insan mutlu oluyor. Bizde onların mutluluğunu arttırmak için bu projeyi hazırladık inşallah hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

Açılışta yer alan Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş de, "Urartu Sanat Atölyesinin ön ayak olduğu ve elde edilen kazancın hastanede yatan lösemili hastaların tedavisinde kullanılacağı serginin açılışında bulunmaktan mutluluk duydum. Üç gün açık olacak olan sergiye tüm halkımızı bekliyorum. Böyle anlamlı bir sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN