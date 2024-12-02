Ürgüp'te Odak Ürgüp Yarışması Tamamlandı - Son Dakika
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Ürgüp'te Odak Ürgüp Yarışması Tamamlandı

Ürgüp\'te Odak Ürgüp Yarışması Tamamlandı

Ürgüp Belediyesi'nin düzenlediği 'Odak Ürgüp Kent Merkezi Düzenleme Fikir Yarışması' rekor katılımla sonuçlandı. 98 tasarım ekibinin katıldığı yarışmada, eski otogar alanı için yenilikçi fikirler geliştirildi.

02.12.2024 17:44  Güncelleme: 17:46
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Kapadokya'nın tarihi merkezi Ürgüp'te, Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen ve 16 Eylül tarihinde ilan edilen 'Odak Ürgüp Kent Merkezi Düzenleme Fikir Yarışması', rekor düzeyde katılımla tamamlandı.

Ürgüp'ün eski otogar alanını odağına alarak kent merkezine yenilikçi bir vizyon sunmayı amaçlayan yarışmaya, Türkiye genelinden 98 tasarım ekibi katıldı.

'Kapadokya için ilham veren bir yarışma'

Odak Ürgüp Yarışması, boşaltılacak olan eski otogar alanını kapsayan ada ölçeğinde fikirler geliştirerek Ürgüp merkezine sosyal ve kültürel açıdan yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefledi. Yarışmacılardan, bu alanın kent merkezinin geneline ilham verecek şekilde nasıl bir odak noktası haline dönüştürülebileceğine dair öneriler sunmaları beklendi.

Jüri ve Ödüller

Yarışmanın jüri başkanlığını Şehir Plancısı Mehmet Nazım Özer üstlenirken, mimarlardan Caner Bilgin ve Ramazan Avcı, Peyzaj Mimarı Cemil Aktaş ve Mimar Tuna Han Koç jüri üyeleri olarak değerlendirme sürecinde yer aldı. 19-24 Kasım haftasında yapılan değerlendirmeler sonucunda jüri, 3 projeyi ödüle, 3 projeyi mansiyona, 3 projeyi ise satın almaya değer buldu. Katılımcıların tüm projeleri, jüri değerlendirme raporlarıyla birlikte 28 Kasım 2024 tarihinde dijital ortamda erişime açıldı.

Yarışma Kolokyumu ve Ödül Töreni

Odak Ürgüp Yarışması'nın kolokyumu ve ödül töreni, 21 Aralık Cumartesi günü Ürgüp'teki Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Ödül alan projeler, kent merkezinin dönüşümüne ilham verecek fikirlerin kamuoyuyla paylaşılması açısından büyük önem taşıyor.

Kapadokya bölgesinde tasarım yarışmaları açısından önemli bir adım olarak görülen Odak Ürgüp Yarışması, kentsel tasarım ölçeğindeki bu başarıyla Ürgüp ve çevresi için yenilikçi bir vizyonun kapılarını araladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ürgüp'te Odak Ürgüp Yarışması Tamamlandı - Son Dakika

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