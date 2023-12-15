 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Urla Belediye Başkan Aday Adayı Uzm. Dr. Emek Atlas, Urla Kent Konseyi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Urla Belediye Başkan Aday Adayı Uzm. Dr. Emek Atlas, Urla Kent Konseyi'ni ziyaret etti

Urla Belediye Başkan Aday Adayı Uzm. Dr. Emek Atlas, Urla Kent Konseyi'ni ziyaret ederek, kent sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu ve ortak akılla yönetmenin önemine dikkat çekti.

Urla Belediye Başkan Aday Adayı Uzm. Dr. Emek Atlas, Urla Kent Konseyi\'ni ziyaret etti
15.12.2023 - 17:14,
Abone Ol

Urla Belediye Başkan Aday Adayı Uzm. Dr. Emek Atlas, Urla Kent Konseyi'ni ziyaret etti.

Yerel seçimlere az bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Urla Belediye Başkan Aday Adayı Uzm. Dr. Emek Atlas, Urla'nın önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Kent Konseyini ziyaret etti. Kent Konseyi başkanı Hadi Başman ve yönetim kurulu üyeleri ile biraraya gelen Urla Belediye Başkan Aday adayı Dr. Emek Atlas, Urla'nın sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Atlas, STK'ların kent ile ilgili görüşlerine önem verdiğini belirtirken, kenti ortak akılla birlikte yönetmenin önemine dikkat çekti. Dr. Emek Atlas STK'ların kent gündemine dair olumlu sosyal değişimlerde önemli bir aktör olduğunun altını çizerken, çözüm odaklı projelerde birlikte yol yürüyeceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Kent Konseyi, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Urla Belediye Başkan Aday Adayı Uzm. Dr. Emek Atlas, Urla Kent Konseyi'ni ziyaret etti - Son Dakika


17:53
Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda
17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:52
Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak

Son Dakika
17:53 Başıboş köpekler için 3 bakanlık harekete geçti, yeni düzenleme yolda
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:52 Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 18:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: Urla Belediye Başkan Aday Adayı Uzm. Dr. Emek Atlas, Urla Kent Konseyi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement