Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e teşekkür etti

Yerel

(İZMİR)- CHP 20.Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in, 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili, 2019 yılında kayyum atanan İzmir'in Urla ilçesini örnek göstermesinin ardından Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Urlalılar,kayyum atamasına en güzel cevabı 2024 seçimlerinde vermişlerdir. İlçeler bazında en yüksek oy oranını aldık ve bu sorumluluğun farkındayız. Her zaman çok çalışacağız" dedi.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 20.Olağanüstü Kurultayı'nda, 31 Mart yerel seçim sonuçlarıyla ilgili 2019 yılında kayyum atanan İzmir'in Urla ilçesini örnek göstermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel'e teşekkür eden Urla Belediye Başkanı Balkan, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e böylesi gururlandırıcı bir örnek için çok teşekkür ediyoruz. Bizi onurlandırdınız. Urlalılar, Atatürkçüdür, Cumhuriyetçidir ve kayyum atamasına en güzel cevabı 2024 seçimlerinde vermişlerdir. İlçeler bazında en yüksek oy oranını aldık ve bu sorumluluğun farkındayız. Her zaman çok çalışacağız. Urla her daim demokrasinin, özgürlüğün ve laikliğin kalesi olarak kalacaktır" dedi.