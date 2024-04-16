Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan Şeffaflık ve Adalet İlkeleriyle Yeni Döneme Başladı

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan "Şeffaflık, adalet ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğimiz çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.
İzmir'de Urla Belediye Meclisi 2024-2029 çalışma döneminin ilk toplantısı, Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan idaresinde gerçekleştirildi. Urla Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "4,5 yılın ardından bugün burada, birlikte çalışacağımız yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Bu dönemde, şehrimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirmek için bir araya geldik. Bizim için önemli olan her kararı, ilçemizin geleceği ve halkımızın refahı doğrultusunda almak olacaktır. Şeffaflık, adalet ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğimiz çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.
"KOMİSYON SEÇİMLERİNDE LİYAKAT ESASLI ADIM ATTIK"
Komisyon üyelerinin seçimlerinde liyakat esaslı adım attıklarının altını çizen Selçuk Balkan, "Her bir meclis üyemiz, alanında uzman kişiler. Bizler de komisyon üyelerimizi seçerken öncelikle liyakata önem verdik. İnanıyorum ki 5 yıl boyunca sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız. Urla'nın karşı karşıya olduğu sorunları, birlikte çözeceğimize olan inancım tamdır. Yollar, altyapı, çevre düzenlemeleri gibi konuların yanı sıra, sosyal projelerle de şehrimizi daha yaşanabilir kılacağız. Bu dönemde her birimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Birlikte çalışarak, Urla'mızı daha mutlu insanların bir arada yaşadığı kent haline getireceğimize inanıyorum. Bu duygularla, yeni dönemin hayırlı olmasını diler, çalışmalarımızın şehrimize ve halkımıza faydalı olmasını temenni ederim. Hepimiz Urla'ya hizmet etmek için buradayız. Yeni dönemin ilk meclisindeyiz. Komisyonlara seçilen arkadaşlarıma ve tüm Meclis Üyelerimize başarılar diliyorum. Urlamız için, halkımız için hayırlısı olsun" diye konuştu.
Toplantıda Meclis Birinci Başkan Vekilliği'ne Prof. Dr. Mesut Önen, Meclis İkinci Başkan Vekilliği görevine Dinçer Gözmen, Katip Üyeliğine Semiha Okumuş ve Ali Rıza Duran, Encümen Üyeliğine ise Kemal Ocak ve Levent Özgünergin seçildi.
Gerçekleşen meclis toplantısında komisyonların dağılımı ise şu şekilde:
?Plan ve Bütçe Komisyonu: Erbay Artun, Alp Bölükbaşı, Şener Uyma, Kemal Ocak, Cem Şahverdi
İmar Komisyonu: Şeref Alpago, Dinçer Gözmen, Bengisu Ünal, Emre Özen, Öztürk Çiçek Hukuk Komisyonu: Semiha Okumuş, Ekin Akdağ, Umut Ergül, Ozan Koca, Levent Özgünergin
Kültür ve Sanat Komisyonu: Şeref Alpago, Mustafa Özkeskin, Hatice Semerci, Tamer İmal, Devrim Akseki
Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu: Ekin Akdağ, Hatice Semerci, Evren Eren, Cem Şahverdi, Mustafa Özkeskin Sağlık ve Spor Komisyonu: Devrim Akseki, Hatice Semerci, Emre Özen, Tamer İmal, Erbay Artun
İnsan Hakları Komisyonu: Ali Rıza Fırat, Semiha Okumuş, Ekin Akdağ, Umut Ergül, Kemal Ocak
Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu: Evren Eren, Şener Uyma, Alp Bölükbaşı, Emre Özen, Levent Özgünergin
Sağlık ve Spor Komisyonu: Devrim Akseki, Hatice Semerci, Emre Özen, Tamer İmal, Erbay Artun
Tarım Orman Su Ürünleri ve Çiftçi Komisyonu: Mesut Önen, Ali Rıza Fırat, Mustafa Özkeskin, Alp Bölükbaşı, Erbay Artun
Çevre Kent Tarihi ve Turizm Komisyonu: Mesut Önen, Ozan Koca, Tamer İmal, Ali Rıza Duran, Ali Rıza Fırat
Hayvan Hakları Komisyonu: Mustafa Özkeskin, Ali Rıza Duran, Evren Eren, Öztürk Çiçek, Bengisu Ünal
Ekonomik ve Kültürel Dış İlişkiler Komisyonu: Ozan Koca, Umut Ergül, Tamer İmal, Bengisu Ünal, Ekin Akdağ
Bilişim ve Teknoloji Komisyonu: Ozan Koca, Tamer İmal, Bengisu Ünal, Şeref Alpago, Mustafa Özkeskin
Ege Belediyeler Birliği: Ali Rıza Fırat (Asil), Kemal Ocak (Yedek) Tarihi Kentler Birliği: Bengisu Ünal (Asil), Şeref Alpago (Yedek)
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği: Devrim Akseki
Kıyı Ege Belediyeler Birliği: Erbay Artun, Şener Uyma, Mustafa Özkeskin (Asil)/ Cem Şahverdi, Ali Rıza Duran, Alp Bölükbaşı (Yedek)
Yarımada Belediyeler Birliği: Öztürk Çiçek, Ekin Akdağ (Asil)/ Hatice Semerci, Ali Rıza Fırat (Yedek)
Son Dakika › Yerel › Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan Şeffaflık ve Adalet İlkeleriyle Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın mağdurları, soykırımın uluslararası güçlerin vekalet savaşından kaynaklandığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını eleştiriyor. Sağ kurtulanlar, soykırımın önlenebilir bir insanlık felaketi olduğuna inanıyor. Soykırımın nedeni toprak ve kaynakların kontrol altına alınması isteği olarak belirtiliyor. Ruanda hükümetinin cezalandırma, inkar ve manipülasyonlarına inanılmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin usulsüzlükleri takip ettiğini ve hukuki mücadelede başarılı olduğunu belirtti. Kılıç, seçimlerin 2 Haziran 2024'te yenileneceğini ve MHP'nin adayı Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için çalışacaklarını ifade etti.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı. Aydar, binlerce Ceyhanlıya hitap ederek teşekkürlerini iletti ve 112 mahallesinde yoğun şekilde hizmet vereceklerini vurguladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı. İkinci dönem için mazbatasını alan Sülük, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği ve ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.
CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak yeni görevine resmen başladı. Erdem, halka layık olmak için var gücüyle mücadele edeceğini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?