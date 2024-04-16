Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan Şeffaflık ve Adalet İlkeleriyle Yeni Döneme Başladı

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Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan "Şeffaflık, adalet ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğimiz çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

İzmir'de Urla Belediye Meclisi 2024-2029 çalışma döneminin ilk toplantısı, Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan idaresinde gerçekleştirildi. Urla Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "4,5 yılın ardından bugün burada, birlikte çalışacağımız yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Bu dönemde, şehrimizi daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirmek için bir araya geldik. Bizim için önemli olan her kararı, ilçemizin geleceği ve halkımızın refahı doğrultusunda almak olacaktır. Şeffaflık, adalet ve katılımcılık ilkeleri doğrultusunda hareket edeceğimiz çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

"KOMİSYON SEÇİMLERİNDE LİYAKAT ESASLI ADIM ATTIK"

Komisyon üyelerinin seçimlerinde liyakat esaslı adım attıklarının altını çizen Selçuk Balkan, "Her bir meclis üyemiz, alanında uzman kişiler. Bizler de komisyon üyelerimizi seçerken öncelikle liyakata önem verdik. İnanıyorum ki 5 yıl boyunca sizlerle birlikte güzel işlere imza atacağız. Urla'nın karşı karşıya olduğu sorunları, birlikte çözeceğimize olan inancım tamdır. Yollar, altyapı, çevre düzenlemeleri gibi konuların yanı sıra, sosyal projelerle de şehrimizi daha yaşanabilir kılacağız. Bu dönemde her birimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Birlikte çalışarak, Urla'mızı daha mutlu insanların bir arada yaşadığı kent haline getireceğimize inanıyorum. Bu duygularla, yeni dönemin hayırlı olmasını diler, çalışmalarımızın şehrimize ve halkımıza faydalı olmasını temenni ederim. Hepimiz Urla'ya hizmet etmek için buradayız. Yeni dönemin ilk meclisindeyiz. Komisyonlara seçilen arkadaşlarıma ve tüm Meclis Üyelerimize başarılar diliyorum. Urlamız için, halkımız için hayırlısı olsun" diye konuştu.

Toplantıda Meclis Birinci Başkan Vekilliği'ne Prof. Dr. Mesut Önen, Meclis İkinci Başkan Vekilliği görevine Dinçer Gözmen, Katip Üyeliğine Semiha Okumuş ve Ali Rıza Duran, Encümen Üyeliğine ise Kemal Ocak ve Levent Özgünergin seçildi.

Gerçekleşen meclis toplantısında komisyonların dağılımı ise şu şekilde:

?Plan ve Bütçe Komisyonu: Erbay Artun, Alp Bölükbaşı, Şener Uyma, Kemal Ocak, Cem Şahverdi

İmar Komisyonu: Şeref Alpago, Dinçer Gözmen, Bengisu Ünal, Emre Özen, Öztürk Çiçek Hukuk Komisyonu: Semiha Okumuş, Ekin Akdağ, Umut Ergül, Ozan Koca, Levent Özgünergin

Kültür ve Sanat Komisyonu: Şeref Alpago, Mustafa Özkeskin, Hatice Semerci, Tamer İmal, Devrim Akseki

Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu: Ekin Akdağ, Hatice Semerci, Evren Eren, Cem Şahverdi, Mustafa Özkeskin Sağlık ve Spor Komisyonu: Devrim Akseki, Hatice Semerci, Emre Özen, Tamer İmal, Erbay Artun

İnsan Hakları Komisyonu: Ali Rıza Fırat, Semiha Okumuş, Ekin Akdağ, Umut Ergül, Kemal Ocak

Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu: Evren Eren, Şener Uyma, Alp Bölükbaşı, Emre Özen, Levent Özgünergin

Sağlık ve Spor Komisyonu: Devrim Akseki, Hatice Semerci, Emre Özen, Tamer İmal, Erbay Artun

Tarım Orman Su Ürünleri ve Çiftçi Komisyonu: Mesut Önen, Ali Rıza Fırat, Mustafa Özkeskin, Alp Bölükbaşı, Erbay Artun

Çevre Kent Tarihi ve Turizm Komisyonu: Mesut Önen, Ozan Koca, Tamer İmal, Ali Rıza Duran, Ali Rıza Fırat

Hayvan Hakları Komisyonu: Mustafa Özkeskin, Ali Rıza Duran, Evren Eren, Öztürk Çiçek, Bengisu Ünal

Ekonomik ve Kültürel Dış İlişkiler Komisyonu: Ozan Koca, Umut Ergül, Tamer İmal, Bengisu Ünal, Ekin Akdağ

Bilişim ve Teknoloji Komisyonu: Ozan Koca, Tamer İmal, Bengisu Ünal, Şeref Alpago, Mustafa Özkeskin

Ege Belediyeler Birliği: Ali Rıza Fırat (Asil), Kemal Ocak (Yedek) Tarihi Kentler Birliği: Bengisu Ünal (Asil), Şeref Alpago (Yedek)

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği: Devrim Akseki

Kıyı Ege Belediyeler Birliği: Erbay Artun, Şener Uyma, Mustafa Özkeskin (Asil)/ Cem Şahverdi, Ali Rıza Duran, Alp Bölükbaşı (Yedek)

Yarımada Belediyeler Birliği: Öztürk Çiçek, Ekin Akdağ (Asil)/ Hatice Semerci, Ali Rıza Fırat (Yedek)