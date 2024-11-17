Urla\'da Ölü Deniz Kaplumbağası Bulundu

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Urla'da sahilde ölü deniz kaplumbağası bulundu

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, caretta caretta olarak bilinen deniz kaplumbağası sahilde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi İçmeler sahil şeridinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, plajda kumların üzerinde hareketsiz şekilde duran deniz kaplumbağasını fark ettiler. Telef olduğu fark edilen caretta carettanın bazı yerlerinde ağ parçaları olması dikkat çekerken, o esnada cep telefonu ile kayıt yapan vatandaş, "Sanırım ağlara takılmış, üstünde ağ parçaları var. Yazık günah ya! Daha yeni sabah ölmüş galiba" dedi.

Soyu tükenmekte olan canlılar listesinde yer alan caretta carettalar dünyada ve ülkemizde koruma altında bulunuyor.