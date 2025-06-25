Urmiye Başkonsolosluğu Yeni Binasında Hizmete Açıldı

İran'daki vatandaşlara daha modern ve konforlu bir ortamda hizmet sunmayı hedefleyen Türkiye'nin Urmiye Başkonsolosluğu yeni binasında kapılarını açtı.

Başkonsolosluk, özellikle bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına da önemli bir merkez konumunda. Yeni binasında hizmet vermeye başlayan Urmiye Başkonsolosluğu'nu ilk ziyaret edenlerden biri Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti oldu. Yüksekova TSO Başkanı Salih Özdemir liderliğindeki heyet, Başkonsolos Adil Cüneyit Akbal'dan yeni bina ve sunulacak hizmetler hakkında bilgi aldı.

"Bölgesel sorunlar masaya yatırıldı"

Ziyarette Başkonsolos Akbal, yeni binada vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vereceklerini vurgularken, Türkiye ve İran arasındaki tüm konularda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Başkonsolos Akbal'ın makamında bir araya gelen heyet, ayrıca bölgede yaşanan sorun ve sıkıntıları da masaya yatırdı.

"Hayırlı hizmetler sunuyoruz"

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Yüksekova TSO Başkanı Salih Özdemir, "Bir takım programlar için İran'da yer aldık. Bu çerçevede Başkonsolos Adil Cüneyit Akbal'ı da makamında ziyaret ettik. Yeni binalarında hizmetlerini büyüten Başkonsolosluğumuza başarılar diler, hayırlı hizmetler sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ