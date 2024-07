CHP Samsun İl Örgütü, sel nedeniyle zarar gören çiftçileri ziyaret etti

Yerel

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Örgütü, Koşu, Fener, Karıncak, Karpuzlu ve Yeşilyazı köylerinde sel nedeniyle tarım alanları zarar gören üreticileri ziyaret etti. Çiftçilerden Rauf Karadeniz, "Altınkaya Sulama Birliği bütün çiftçilere mesaj atıyor; afet gelecek diye ama kendilerinin yaptığı hiçbir şey yok. Burada şu anda 10 bin ton kırmızı kapya biberi yok oldu" dedi.

CHP Samsun İl ve Bafra İlçe Örgütü, Koşu, Fener, Karıncak, Karpuzlu ve Yeşilyazı köylerinde sel nedeniyle tarım alanları zarar gören köylülerin sorunları dinledi.

"Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması için takipçi olacağız"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, şunları söyledi:

"Yer sahiplerin özellikle şu görmüş bulunduğumuz kapya biber tarlasında zaten görüyorsunuz, zannediyorum üç gün oldu. Bugün üçüncü gündeyiz hala su çekilmemiş. Ürünler de tabi tümden yanmak üzere. Burada hem sulama birliğinin sorumluluğunu hem de özellikle cumartesi gecesi YEDAŞ'ın enerji kesintisinin gerekçelerini araştıracağız. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması için takipçi olacağız. Bugün denize sıfır noktasındayız. Şu anda burada Altınkaya Sulama Birliği'nin dört tane pompasının bulunduğu yerdeyiz. Bu pompalardan bir tanesinin çalıştığını diğerlerinin çalıştırılmadığını söylüyor arkadaşlar. Bunun gerekçesi de elektrik faturasının yüksekliği. Biz zaman zaman özellikle tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrik maliyetinin yüksekliği nedeniyle bunun tarımsal ürün maliyetlerine etkisini söylüyorduk ama bu pompalar çalıştırılmadığı için büyük ihtimalle cumartesi gecesi olağan koşullarda herhangi bir sel ya da su taşkınına sebep olmayacak bir yağışın kanallardaki su denize akıtılmadığı için şu anda bulunduğumuz denize sıfır noktasında yani Karadeniz'e sıfır noktadan bütün Bahtı Ovası, Kızılırmak Deltası dediğimiz bu sebze tarımının yapıldığı bütün ovanın su altında kaldığını özellikle çeltik dışındaki bütün ürünlerin kapya biberin, karpuzun, kavunun, mor lahananın özellikle tütün tarımının tümden şu anda hasadın bahçede yandığını su altında kaldığını söyleyebiliriz."

"Her sene yaşadığımız sıkıntıyı bu sene yine yaşadık"

CHP Bafra İlçe Başkanı Serkan Dönüm şunları söyledi:

"Koşu köyündeyiz, burada her sene yaşadığımız sıkıntıyı bu sene yine yaşadık. Yine yağmur yağdı. Yine bütün mahsuller, tarlalar suyun içinde kaldı. Çiftçi olarak hepimiz zarardayız. Burada temel mesele şu, üzerinde konuşulması gereken. Bunu doğal afet deyip geçiştirmek doğru bir şey değil. Bu biraz işin kolayına kaçmak oluyor. Burada temel mesele DSİ ve DSİ'ye bağlı sulama birliğinin görevini yerine getirmemesi. Burada drenaj kanalları var, sulama kanalları var. Her şey usulüne uygun, doğru, bilimsel yapıldığı zaman ve denetlemeler yapıldığı zaman tahliye pompaları çalıştığı zaman çiftçimiz bu durumla karşı karşıya kalmayacaktı."

"Hala su var, taban suyu çekilmedi"

Arazisi sular altında kalan Koşu köyü çiftçisi Ahmet Sevinç, "İki taraf sabaha kadar çalışsaydı bu zayiatın üçte biri olurdu. Olurdu illa ki. Bu afettir ama hala su olan araziler var şu anda. Hala su var, taban suyu çekilmedi tabii ki taban suyu yüksek. Burayı açmadılar gittiler yukarıdan beri temizleyerek geldiler. Daha bir arkadaşımız var saat 10'a kadar tarlasında bir tane su yoktu" dedi.

Koşu köyü çiftçilerinden Rauf Karadeniz ise şunları söyledi:

"Gelinmiş, kuş uçuşu yaklaşık bir kilometre civarında, yani burada yaşanan sorun şimdi değil, yıllar boyunca yaşanıyor. Altınkaya Sulama Birliği bütün çiftçilere mesaj atıyor; afet gelecek diye ama kendilerinin yaptığı hiçbir şey yok. Kendilerinin yapacağı iş pompaların çalışması, pompalar çalışmıyor. Kanalların temizlenmesi, herkes diyor ki kanallar temiz. Hiçbir kanalımız temiz değil burada ve pompaların hiçbiri çalışmıyor. Her şeyde, her afette bu şekilde. Çiftçiden gelin para alma zamanı biz parasını ödüyoruz, parasını ödediğimiz yerde biz mağdur oluyoruz. Yani burada şu anda on bin ton kırmızı kapya biberi yok oldu. Yani bu da yaklaşık bütçemize 200 milyon civarında para yapıyor."

"Herhangi bir yetkili de burada değil"

Bafra Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Turgay Bayrak ise şu ifadeleri kullandı:

"Yağışlardan en büyük zararı gören köylerimizden bir tane Koşu köyündeyiz. DSİ, sulama birlikleri, bu pompalarının şu anda çiftçinin arazi su altında kaldığı halde çalıştırmıyor pompalar şu anda aktif durumda değiller. Herhangi bir yetkili de burada da değil zaten. Çiftçilerimiz, köylülerimiz kendileri buradalar. Çalışması gerektiğini söylüyorlar ama gördüğünüz gibi çalışmıyor pompaların hiçbirisi. Keza bizim köyümüzde, Karşıyaka'da, Fener'de aynı durum söz konusu. Sulama birliği bu konuda çok yetersiz. Mevcut kanalların temizlenmesine yetersizler zaten. Sadece parasal olarak bakıyorlar. Sırf elektrik malzemesi yüzünden çiftçinin bir yılda ürettiği mahsulünün şurada bir gün içinde yok olmasına göz yummaları gerçekten anlamsız bir şey."