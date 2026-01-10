Başkan Yalım; "Gazetecilerle şeffaf ve yapıcı bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Başkan Yalım; "Gazetecilerle şeffaf ve yapıcı bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz"

Başkan Yalım; "Gazetecilerle şeffaf ve yapıcı bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz"
10.01.2026 08:14  Güncelleme: 08:16
Uşak'ta 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte Başkan Özkan Yalım, basın mensuplarıyla bir araya gelerek iş birliği mesajları verdi. Yerel ekonomiye katkı sağlamak ve sosyal belediyeciliği güçlendirmek adına projeler üzerine konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Programa Başkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyelerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba, Milli Mücadele Kahramanı ve Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu, deneyimli gazeteci Metin Toker'in kızı 26. Dönem TBMM Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, davetliler ve çok sayıda basın mensubu katılım sağladı.

Yemek programı boyunca basın mensuplarıyla sohbet eden Başkan Yalım, onların sorularını cevaplayarak tüm hizmetlerini basın mensuplarıyla iş birliği içerisinde yürüttüklerini vurguladı. Basın kuruluşu temsilcileriyle her zaman daha güçlü bir iletişim kurmak adına çeşitli organizasyonlar düzenleyeceklerini anlatan Yalım, özellikle bahar aylarında basın mensupları için Yeşil Karaağaç Sosyal Tesislerinde muhteşem doğa manzarası eşliğinde kahvaltı programı tertipleyeceklerini söyledi.

Gazetecilerle sohbeti esnasında 2026 yılında sosyal belediyecilik anlayışının daha da güçlendirileceğini belirten Başkan Yalım, istihdamı destekleyen projelere yer vereceklerini belirterek yerel esnafa katkı sağlayacak uygulamaların, kent ekonomisini canlandırmaya yönelik çalışmaların belediyenin öncelikleri arasında olduğu ifade etti.

Basının toplumun aydınlatılmasındaki rolüne dikkat çeken Başkan Yalım, "Zor şartlar altında görev yapan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Memleketimizin gelişim sürecinde gazetecilerimizle her zaman şeffaf ve yapıcı bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Yalım; 'Gazetecilerle şeffaf ve yapıcı bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Yalım; "Gazetecilerle şeffaf ve yapıcı bir iletişim içinde olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
