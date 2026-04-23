Uşak Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması

(UŞAK) - Uşak Belediyesi Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla DMD kas hastası çocukları ağırladı. Terekeci Özkan, "DMD ile mücadele eden evlatlarımızın ve ailelerinin her zaman yanındayız. Bu zorlu süreçte Uşak halkının da onlara destek olmasını gönülden diliyorum" dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Uşak'ta bu yıl da büyük coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Uşak Belediye Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen programa katıldı. Öğrencilerin sahne aldığı etkinlikte dans, şiir ve çeşitli gösteriler izleyicilerden büyük beğeni toplarken, salonda bayram coşkusu yaşandı.

Programın ardından Başkanvekili Terekeci Özkan, makamında Uşaklı DMD hastası çocuklar ve ailelerini ağırladı. Çocukları makam koltuğuna oturtan Özkan, çocuklara hediyeler de verdi.

Buluşmanın amacının, DMD hastası çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek ve tedavileri için gerekli maddi ve manevi desteğe katkı sağlamak olduğunu belirten Terekeci Özkan, "DMD ile mücadele eden evlatlarımızın ve ailelerinin her zaman yanındayız. Bu zorlu süreçte Uşak halkının da onlara destek olmasını gönülden diliyorum. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız" dedi.

23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara verilen değerin de göstergesi olduğunu vurgulayan Terekeci Özkan, konuşmasında son dönemde yaşanan acı olaylara da değindi. Çocukların güvenliği ve geleceğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Terekeci Özkan, ilgili kurumların gerekli tedbirleri almasının önemine dikkati çekti.

Ziyaret kapsamında çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Terekeci Özkan, 10 yaşına giren DMD hastası Berat'ın doğum gününü de kutladı.