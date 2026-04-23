Uşak Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlaması

23.04.2026 17:54  Güncelleme: 18:22
(UŞAK) - Uşak Belediyesi Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla DMD kas hastası çocukları ağırladı. Terekeci Özkan, "DMD ile mücadele eden evlatlarımızın ve ailelerinin her zaman yanındayız. Bu zorlu süreçte Uşak halkının da onlara destek olmasını gönülden diliyorum" dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Uşak'ta bu yıl da büyük coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Uşak Belediye Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen programa katıldı. Öğrencilerin sahne aldığı etkinlikte dans, şiir ve çeşitli gösteriler izleyicilerden büyük beğeni toplarken, salonda bayram coşkusu yaşandı.

Programın ardından Başkanvekili Terekeci Özkan, makamında Uşaklı DMD hastası çocuklar ve ailelerini ağırladı. Çocukları makam koltuğuna oturtan Özkan, çocuklara hediyeler de verdi.

Buluşmanın amacının, DMD hastası çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek ve tedavileri için gerekli maddi ve manevi desteğe katkı sağlamak olduğunu belirten Terekeci Özkan, "DMD ile mücadele eden evlatlarımızın ve ailelerinin her zaman yanındayız. Bu zorlu süreçte Uşak halkının da onlara destek olmasını gönülden diliyorum. Birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız" dedi.

23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara verilen değerin de göstergesi olduğunu vurgulayan Terekeci Özkan, konuşmasında son dönemde yaşanan acı olaylara da değindi. Çocukların güvenliği ve geleceğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Terekeci Özkan, ilgili kurumların gerekli tedbirleri almasının önemine dikkati çekti.

Ziyaret kapsamında çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Terekeci Özkan, 10 yaşına giren DMD hastası Berat'ın doğum gününü de kutladı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’de Ederson için beklenen açıklama geldi Fenerbahçe'de Ederson için beklenen açıklama geldi
Galatasaray’dan Bernardo Silva’ya servet değerinde maaş Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak Galatasaray'dan Bernardo Silva'ya servet değerinde maaş! Takımın en çok kazanan ikinci ismi olacak
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti
Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi Okul çevrelerinde tehlikeli satışa jandarma müdahalesi
İbrahim Tatlıses’ten “Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur“ sorusuna güldüren cevap İbrahim Tatlıses'ten "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna güldüren cevap
Adana’da Parkta Çocukla Silah Talimi Adana'da Parkta Çocukla Silah Talimi

17:43
Adalet Bakanlığı’nda 7 yeni daire başkanlığı Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
17:35
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
17:15
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
16:58
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
