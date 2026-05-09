Uşak Belediyesi\'nden çalışan annelere sürpriz Anneler Günü kutlaması

Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan anneler, çalıştıkları sırada çocuklarından gelen sürpriz çiçeklerle duygusal anlar yaşadı. Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan sürprizde, çocuklar ellerinde çiçeklerle çalışma alanlarına götürülerek anneleriyle buluşturuldu.

Uşak Belediyesi tarafından Anneler Günü kapsamında hazırlanan etkinlikte, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan annelere unutamayacakları bir sürpriz yapıldı. Çalışmalarını sürdüren annelerden habersiz şekilde organize edilen etkinlikte çocuklar, ellerinde çiçeklerle annelerinin görev yaptığı noktalara götürüldü.

Çocuklarını karşılarında gören belediye çalışanı anneler büyük şaşkınlık yaşarken, duygu dolu anlar ortaya çıktı. Çocuklarının verdiği çiçekleri alan anneler zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Etkinlikte anneler, kendilerini unutmayan Uşak Belediyesi'ne teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi. Hazırlanan sürpriz renkli ve duygusal görüntülere sahne oldu. - UŞAK