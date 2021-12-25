Uşak Belediyesi'nden küçük Şeyma'ya sürpriz hediye - Son Dakika

Konjenital Toksoplazma Enfeksiyonu nedeniyle Skolyoz, Serabral Palsi, zeka geriliği ve halk arasında kendine zarar verme olarak bilinen Self Mutilasyon gibi hastalıklara karşı mücadele eden 7 yaşındaki Şeyma Lina Otur'a Uşak Belediyesi yürüme robotu hediye etti.

7 yaşındaki Şeyma Lina Otur, doğuştan gelen Konjenital Toksoplazma Enfeksiyon hastalığı nedeniyle Skolyoz, Serabral Palsi, zeka geriliği ve halk arasında kendine zarar verme olarak bilinen Self Mutilasyon hastalıklarına yakalandı. Bu hastalıklara bağlı olarak küçük kız oturamaz, göremez ve yürüyemez hale geldi. Tedavi sürecinin yüksek fiyatı nedeniyle küçük Şeyma Lina için kampanya başlatılırken anne Semiha Otur ise Uşak Belediyesi ekipleriyle irtibata geçti. Bir süre önce Uşak Beleiyesi Mehmet Çakın ve belediye yetkilileri Şeyma Lina'yı ziyaret ederek anne Otur'dan hem hastalık hakkında hem de Şeyma Lina'nın ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Kalça çıkıklığı hastalığı nedeniyle yürüme robotuna ihtiyacı olan Şeyma Lina için kampanya başlatan Başkan Mehmet Çakın hayırsever vatandaşların da desteğiyle yürüme robotu satın aldı. Alınan yürüme robotu, gerçekleştirilen sürpriz ziyarette aileye teslim edilirken, Başkan Çakın'ı ve belediye ekiplerini yürüme robotuyla kapıda gören anne Semiha Otur ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Uygulanan tedavinin ardından Şeyma Lina'da gelişimler olduğunu, algının yükseldiği, küçük adımlar attığını ve belli bir mesafeye kadar görmeye başladığını söyleyen Anne Otur, "Belediye başkanımız ve belediye personelleri bizimle çok güzel ilgilendiler. Bizi bir yakınları gibi bildiler. Kimse umursamazlık yapmadı. 'Mesaim bitti, ben gidiyorum' demedi. Bu sürprizle beni ve kızımı çok mutlu ettiler. Artık Şeyma'nın da severek kullanabileceği, çektiği ağrıları hafifleteceği bir yürüteci var. Çok mutluyuz" Şeklinde konuştu.

Anne Otur, kızının ameliyatları için başlatılan yardım kampanyasına tüm vatandaşların destek olması için çağrıda bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Ziyaretimiz sırasında Şeyma Lina'nın dünyada ender görülen rahatsızlıkları olduğunu gördük. Tedavi için de bu hastalığa rağmen yürümesini sağlayacak, şifa olmasını umduğumuz bir cihaz konusunda bizlerden destek istemişti. Biz de Uşak Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile hayırseverlerimiz vasıtasıyla bu cihazı Konya'dan temin ettik. Bugün de Şeyma Lina'ya bir sürpriz yaparak bu cihazı kendisine teslim ettik. İnşallah bu cihazın, evladımızın yürüyebilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. O tabii daha bu sürecin başında. Bundan sonra tedavi sürecinde de inşallah biz Uşak Belediyesi olarak daima evladımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. - UŞAK