Uşak'ta 1 Mayıs Coşkusu: Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

(UŞAK)- Uşak'ta 1 Mayıs, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Tema Uşak İl Temsilcisi Prof. Dr. Barış Metin, Uşakspor Kulüp Başkanı Hasan Doğukan Kurnaz, Birleşik Kamu İş ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı diğer sendikalar, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kültür Sanat Sendikası, Çevre Gönüllüleri Derneği, Tüm Emekli Sendikası, Birleşik Emekliler Sendikası ve daha birçok farklı sivil toplum örgütünün katılımıyla kutlandı.

Program Tertip Komitesinde yer alan Birleşik Kamu İş ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu program organizasyonunu üstlendi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu adına konuşma yapan Deniz Ertunç "Bütün bu mücadeleye karşı, bütün bu karanlığa karşı, bunu devirmenin yolu ortak mücadele etmektir. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve ülkeyi birlikte ve ortak mücadeleyle büyüterek kuracağız" dedi.

Uşak Eğitim İş Şube Başkanı Bülent Gün ise yaptığı açıklamada, "Şu an Türkiye'de çalışan insanlarımızın yüzde 45 civarı asgari ücret alıyor. Bu rakamı bizim artırıyor olmamız gerekiyor. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi, gelir dağılımındaki eşitsizlik. Bu eşitsizlik de sosyoekonomik sıkıntılara sebep oluyor. Üzerinde durulması gereken sorunlardan bir tanesi işsizlik rakamları, 15-29 yaş arası "ev genci" adını verdiğimiz bir kesim var ki 4,6 milyon civarında. Bu arkadaşlarımız, bu dostlarımız okula gitmiyor, herhangi bir yerde istihdam edilmiyor. Yasal olmayan istihdam var. Kaçak işçi çalıştırılması, üzgünüz bunun da üzerine gidilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Gün, Türkiye'deki çocuk işçi sorununa da değinerek, "1 milyon 700 bin civarında çocuk işçi sorunu var" dedi.