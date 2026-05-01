Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı
Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı

01.05.2026 15:50  Güncelleme: 15:51
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı önünde toplanan siyasi parti ve sivil toplum örgütleri, İsmetpaşa Caddesi'nde kortej yürüyüşü yaparak kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ulaştı. Topluluk, polis aramasının ardından alana alınırken, güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu. Ellerinde Türk bayrakları bulunan işçiler ve aileleri, çalınan şarkılara eşlik etti. Kutlamalara siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile üyelerinin yanı sıra Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan da katıldı.

1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra sendika ve oda temsilcileri konuşma yaptı.

Öte yandan katılımcılar, meydanda çalınan müzik eşliğinde halay çekti. Program, sorunsuz bir şekilde sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

