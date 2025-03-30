Uşak\'ta Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Uşak'ta protokol üyeleri düzenlenen bayramlaşma töreninde buluştu.

Has Bahçe Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Trafikte bir saniyelik sabır, bir ömür boyu mutluluk getiriyor. Yola çıkan herkesten sabırla gidip, sabırla gelmelerini istiyorum. Bir kural bir ömür kurtaracaktır. Kurallara uyarsak, sabredersek yolun sonu bayram olacaktır." dedi.

Vali Aktaş'ın ardından konuşma yapan AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, vatandaşların bayramını kutlarken, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise tüm vatandaşların bayramını kutladığını belirtirken, trafikte olan vatandaşların dikkat olmalarını dile getirdi.

Bayramlaşma töreninin ardından Vali Aktaş, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil bölümünde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken, sağlık çalışanların ise Ramazan Bayramı'nı kutladı. Hastane ziyaretinde Vali Aktaş'ı AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tarık Acar ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar eşlik etti. - UŞAK