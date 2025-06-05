Uşak'ta Bayramlaşma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Uşak'ta Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Uşak\'ta Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
05.06.2025 14:17  Güncelleme: 14:19
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Uşak'ta düzenlenen bayramlaşma törenine Vali, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Vali Aktaş, trafik tedbirlerinin önemine vurgu yaparken, İskender Pala bayramların önemini ve Filistin'deki durumu hatırlattı.

Uşak'ta protokol üyeleri düzenlenen bayramlaşma töreninde buluştu.

Has Bahçe Polisevi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili İskender Pala, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Trafik tedbirlerde önemli. Lütfen geç olsun güç olmasın. Yola çıkacak olan vatandaşlarımızın sağ salim gidip gelmelerine arzu ediyoruz. Acılarla değil güzel haberlerle geri dönsünler. Her birinizin bayramının mübarek olmasını diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili İskender Pala ise; "Bayramlar her daim hayatımızda önemli yeri olan zaman dilimleri. Böyle bir zaman diliminde insanlar daha duyarlı oluyor. Bu vesileyle ailelerinizle birlikte hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Böyle bir günde Filistin'de soykırım devam ederken, orada acılar yaşanırken, orada insanlar ekmek bulamazken, bizim bayram sofralarına oturduğumuzda birazcık bunu düşünmemizin yararlı olduğuna kanaat getiriyorum." dedi.

Programda konuşma yapan AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, vatandaşların bayramını kutlarken, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise tüm vatandaşların bayramını kutladığını belirtirken, trafikte olan vatandaşların dikkat olmalarını dile getirdi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uşak'ta Bayramlaşma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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