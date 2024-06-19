Uşak'ta Orman Yangını: Evler Tahliye Edildi

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(UŞAK) - Uşak'ın Köprübaşı köyünde başlayan yangın ormanlık alana doğru sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın sebebiyle bazı evler tahliye edildi.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin hava ve karadan müdahalesinin yanı sıra Uşak İtfaiyesi ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ekipleri ve çevre illerden gelen AFAD ekipleri müdahale ediyor.

Yangının bir biçerdöverden çıkan kıvılcım sonucu başladığı iddia edilirken; ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.