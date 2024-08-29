Uşak Valisi Turan Ergün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
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Uşak Valisi Turan Ergün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı

Uşak Valisi Turan Ergün 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı Kutladı

Uşak Valisi Turan Ergün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

29.08.2024 15:33
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Uşak Valisi Turan Ergün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uşak Valisi Turan Ergün, yayımlamış olduğu mesajda; 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu; tarihi zaferlerle dolu Aziz Milletimiz ile birlikte yaşamaktayız. 30 Ağustos; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şanlı ordumuz ve kahraman milletimizin Samsun'dan başlatıp Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi ile taçlandırdığı Kurtuluş Savaşı'mız neticesinde İstiklalimizin ilelebet payidar olduğu hakikatini, tüm dünyaya ilan edişinin nişanesidir. Bu şanlı nişaneye binaen edindiğimiz haklı gururumuz; ecdadımızın bize armağanı güzel vatanımızı, bizden sonraki nesillere ulaştırmayı en önemli vazife kabul etmemizi gerektirmektedir. Damarlarımızdaki asil kandan aldığımız feyzle bu mühim görevi layıkıyla yerine getireceğimizden hiç şüphe bulunmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Milli Mücadelemizin lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Aziz Milletimizin ve kıymetli hemşerilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Turan Ergün, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uşak Valisi Turan Ergün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

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