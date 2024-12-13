Üsküdar Belediyesi'nden Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi'nden Sıcak Yemek Desteği

Üsküdar Belediyesi\'nden Sıcak Yemek Desteği

Üsküdar Belediyesi, Selimiye ve Bereket aşevlerinin kapasitesini artırarak daha fazla ihtiyaç sahibine sıcak yemek desteği sağlıyor. Hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler, dağıtım ekipleri tarafından evlere ulaştırılıyor. Ayrıca, öğrencilere haftanın her günü ücretsiz çorba servisi yapılıyor.

13.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:32
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Üsküdar Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla Selimiye ve Bereket aşevlerinin kapasitesi artırılarak daha fazla vatandaşa sıcak yemek desteği gerçekleştiriliyor.

Hijyenik şartlarda, uzman aşçılar tarafından pişirilip, özenle paketlenen yemekler, 6 adet dağıtım aracıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına sıcak bir dokunuş sağlanıyor. Üsküdar Belediyesi aşevlerinde hafta içi her gün, iki öğünü karşılayacak şekilde 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Bu yemekler, hijyenik şartlarda pişirilip paketlenerek, tek seferde vatandaşlara teslim ediliyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal incelemeler doğrultusunda, Üsküdarlı ihtiyaç sahibi kişiler titizlikle belirlenerek hizmetten faydalanıyor.

Haftanın 7 günü ücretsiz çorba dağıtımı

Selimiye ve Bereket aşevlerinin kapasitesini artıran belediye, günlük 5 bin 300 kişiye ikramda bulunuyor. Aşevlerinde pişen yemekler, hafta içi 5 gün hazırlanıp paketlendikten sonra özel dağıtım ekipleri tarafından kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçedeki kütüphanelerde ise öğrencilere haftanın 7 günü ücretsiz çorba servisi sağlanırken, Üsküdar sahilinde bulunan çorba evinde sabah 06.00 ile 08.00 saatleri arasında ücretsiz çorba ikramı yapılıyor. Üsküdar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışma ruhunu canlı tutarak ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak, aynı zamanda komşuluk bağlarını ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Üsküdar Belediyesi'nden Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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