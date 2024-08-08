Üsküdar\'da A Milli Kadın Voleybol Takımı\'nın maç heyecanı dev ekranda yaşandı

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Üsküdar'da, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde İtalya ile oynadığı karşılaşmanın heyecanı dev ekranda yaşandı. Yüzlerce Üsküdarlı, nefesleri kesen karşılaşmayı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde dev ekrandan takip etti.

A Milli Kadın Voleybol takımının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde İtalya Kadın Voleybol takımı ile oynadığı maçın heyecanı dev ekranda yaşandı. Üsküdar Belediyesi tarafından 'sandalyeni kap gel' konseptiyle Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde kurulan dev ekranda yüzlerce kişinin katılımıyla voleybol takımının yarı filan karşılaşması heyecanla takip edildi. Düzenlenen etkinlikte sporseverlere standlarda ücretsiz çeşitli ikramlıklar da dağıtıldı. Türkiye saatiyle 21.00'de Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da başlayan karşılaşmayı binlerce Üsküdarlı, ellerindeki Tük bayraklarıyla alkış ve tezahüratlar ile izledi.

A Milli Kadın Voleybol takımının maçını izlemeye gelen vatandaşlardan Berke Kuyumcuoğlu, "Organizasyon gayet iyi olmuş. Yapanlara teşekkür ediyorum. İnsanlar burada büyük ekranda izleyebiliyor. Aynı zamanda sosyalleşebiliyor. Gayet iyi bir fikir olmuş. Yapanlara teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL