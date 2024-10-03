Üsküdar\'da İki Geminin Çarpışması

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Üsküdar açıklarında 2 kuru yük gemisi çarpıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar açıklarında 2 kuru yük gemisi seyir halindeyken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle gemilerden birinin sarsıldığı ancak devrilmediği görüldü. Dümeni kilitlenen diğer geminin ise kıyıya sürüklenmesi dikkat çekti.

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çarpışma nedeniyle 2 gemide de hasar oluştu. Gemilerin çarpışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL