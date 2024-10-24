Usta Öğreticilerden Tasarruf Tedbirlerine Tepki

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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Halk Eğitim Merkezleri'nde çalışan usta öğreticiler, derslerinin tasarruf tedbirleri kapsamında kapatılmasına tepki gösterdi. Usta öğreticiler adına açıklama yapan Emine Kuvvet, "Aylardır maaş alamayan, işe başlayacağı günü iple çeken meslektaşlarım borç içinde. Yeni bir iş yeri açmak günümüz şartlarında ve belirsizlikte oldukça zor. Ailesine bakmakla mükellef olan usta öğreticilerin omuzlarındaki yük her geçen gün artmakta" dedi.

Hükümetin tasarruf tedbirleri kapsamında ödenek olmadığı gerekçesiyle usta öğreticiler için açılan kursların kapatmasına, Halk Eğitim Merkezleri'nde çalışan usta öğreticiler tepki gösterdi.

Usta öğreticiler adına açıklama yapan Emine Kuvvet, şunları söyledi:

"Bugün usta öğreticilerin görev almamaları ve yaşadıkları mağduriyeti konuşmak için bir araya geldik. Hepinizin bildiği üzere bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında ödenek olmadığı için bizlere görev verilmedi bu konu ile ilgili bağlayıcı net bir açıklama da yetkili makamlarca yapılmadı. Bakanlığın aldığı kararlar, yapılan açıklamalar nitelikten uzak. Kurum yöneticileri de bu konuda belirsizliğin sürdüğünü ve bakanlıktan gelecek ikinci bir emre kadar görev alamayacağımızı söylüyor. Bizlerin anladığı ise 2025 ocak ayına kadar kurslarımızı açamayacağımız hatta ödenek olmadığı takdirde 2025 ocak ayından sonra bile kursların açılmama durumunun olacağı yönünde. Bu durum geçimini usta öğreticilikle sağlayan binlerce usta öğreticiyi mağdur etmiş durumda.

"Haksızlığa karşı ses olmaya çalışıyoruz"

Aylardır maaş alamayan, işe başlayacağı günü iple çeken meslektaşlarım borç içinde. Yeni bir iş yeri açmak günümüz şartlarında ve belirsizlikte oldukça zor. Ailesine bakmakla mükellef olan usta öğreticilerin omuzlarındaki yük her geçen gün artmakta. Oysaki usta öğreticiler devletin en zor anlarında hep yanındaydı. Hem de hiç karşılık beklemeden. Pandemi de sağlıklarını riske atarak maske diktiler, depremde canla başla bölgeye yardım için seferber oldular ama bunun bedelini tam olarak gerekçe sunulmadan vazgeçilecek bir meslek grubu olarak ödüyorlar. Bizler her zaman devletimize güvendik ve bugüne kadar aldığımız duyumlara ise kulaklarımızı kapadık. Maalesef geldiğimiz noktada büyük bir haksızlıkla karşılaştık. Bizler buradan devletimize seslenerek bu mağduriyeti son vermesini istiyoruz. 100 bine yakın usta öğretici ve ailesi konuyla ilgili çözümleyici net bir açıklama bekliyor. Bu bizim hakkımız, bu açıklamayı kısa zamanda yapmalarını devletimizden rica ediyoruz. Sözlerime ise Cumhurbaşkanımızın sıkça kullandığı bir söz ile devam etmek istiyorum 'haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır'. Biz onun yolunda ilerliyoruz ve şu anda haksızlığa karşı ses olmaya çalışıyoruz. Ayrıca kurslar açılmaması eğitimi atılan bir çengeldir, bunu öğrencilerimizde, bizler de farkındayız. Kursiyerlerimiz büyük bir sabırsızlıkla kursların açılmasını bekliyor, onlar için Halk Eğitim kursları hem meslek ve hobi edinme hem de sosyalleşme alanlarıdır. Kurslarımız sayesinde esnafımız da para kazanmakta ve piyasada sıcak para akışı olmaktadır. Hangi açıdan bakarsak bakalım toplum için büyük bir fayda sağlamaktayız yani bir zincirin halkası gibiyiz. Bizden bir halka koparsa diğerleri de sekteye uğrar, bunun bilinmesini istiyoruz. O yüzden yetkililerden bu konuyu ivedilikle çözüme kavuşturmasını rica ediyoruz. Eğitimden tasarruf olmaz bu konunun en kısa özeti de bu aslında."