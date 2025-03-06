Utku Berk U14 Milli Takım Seçmelerinde - Son Dakika
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Utku Berk U14 Milli Takım Seçmelerinde

Denizlispor'un 14 yaşındaki futbolcusu Utku Berk, U14 Milli Takım seçmelerine katılacak.

06.03.2025 00:26
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Denizlispor'un 14 yaşındaki futbolcusu Utku Berk, U14 Milli Takım seçmelerine katılacak

DENİZLİ - Denizlispor U14 takımında mücadele eden stoper Utku Berk Kuru, yarın Antalya'da yapılacak U14 Milli Takım seçmelerine Ege Bölge karmasından katılacak.

Denizlispor U14 takımında yer alan ve gösterdiği performans ile Ege Bölge karmasına seçilen Utku Berk Kuru, yarın Antalya'da yapılacak olan U14 Milli Takım seçmelerine davet edildi. Seçmelerine davet edilmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Utku Berk, çok heyecanlı olduğunu belirterek "Üzerimde tarif edilemez bir mutluluk ve heyecan var. Denizli'de tek ben seçildim. Denizli'den 5 kişi seçilmiştik. Ancak Mustafa'nın ayağı kırıldığı için 4 kişi gitmiştik. Orada ben parmağım kırıldığı için tek devre oynamıştım. Orada beni beğenmişler ve seçmişler. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Üzerimde emeği olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Eminim ki onlarda en az benim kadar gururlu ve mutludur" ifadelerini kullandı.

Futbolu çok sevdiğini ve ileride iyi bir futbolcu olmak istediğini söyleyen Berk Kuru "Amacım inşallah milli takıma seçilmek ve ülkem için vatanım için bir şeyler yapabilmek. Tabi ki profesyonel futbolcu olmak isterim ülkem için de bir şeyler yapmak isterim" diye konuştu.

" Abdülkerim Bardakcı'yı örnek alıyorum"

İyi bir futbolcu olmak için düzenli bir hayat ve düzenli bir şekilde çalışmak gerektiğine inandığını vurgulayan Kuru, "Uyku düzeni ve beslenme düzeninin de önemli olduğunu düşünüyorum. Dengeli beslenmek çok önemli. Bunları düzenli yapanların başarılı olacağına inanıyorum. Kendime yerli olarak Abdülkerim Bardakcı ve yabancı olarak da Sergio Ramos'u örnek alıyorum. İnşallah bende ileride onlar gibi başarılı bir futbolcu olurum" diye konuştu.

"Daha başarılı olacağına inanıyorum"

Utku Berk Kuru'nun çok yetenekli bir futbolcu olduğuna inandığını dile getiren Denizlispor U14 takımının Teknik Sorumlusu Yücel Can, "Utku potansiyeli olan bir futbolcu. Çabuk, kuvvetli, hava toplarında iyi. Ayağa top yapan mücadeleci hırslı bir futbolcu. Fiziksel olarak sürekli kendini geliştiren, oyun zekası olarak topu oyuna iyi sokabilen bir oyuncu inşallah orada başarılı olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Utku Berk U14 Milli Takım Seçmelerinde - Son Dakika

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