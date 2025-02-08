Uyuşturucu İmalathanesine Baskın - Son Dakika
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Uyuşturucu İmalathanesine Baskın

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İzmir'de bir evde kurulan uyuşturucu imalathanesine yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

08.02.2025 18:24
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Tarım serası değil zehir imalathanesi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir eve gerçekleştirilen operasyonda, bir odaya uyuşturucu imal etmek için ışıklı sistem kurulduğu tespit edildi. Operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla adreste yapılan aramada, evin bir odasının led ışıklı ve havalandırma sistemli bir seraya dönüştürüldüğü görüldü. Yapılan aramalarda ise 55 gram esrar, 196 uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 100 mermi, 18 bin 600 lira nakit para ve bitki yetiştirmekte kullanılan çok sayıda ph düzenleyici sıvı besin ve toprak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.E. adlı şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yerel, Konak, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uyuşturucu İmalathanesine Baskın - Son Dakika

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