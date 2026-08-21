Uyuşturucu Operasyonunda 580 kg Madde Ele Geçirildi
20 ilde yapılan operasyonda 580 kg uyuşturucu ve 6.7 milyon kök kenevir imha edildi.
20 İlde "Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine" yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; 580 kg uyuşturucu madde ile 62 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 milyon 747 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.
Kaynak: İHA
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