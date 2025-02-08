Uyuşturucu Serası Operasyonu - Son Dakika
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Yerel

Uyuşturucu Serası Operasyonu

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Denizli'de operasyonda, evinde uyuşturucu imal eden şüpheli yakalandı. Elde edilen malzemeler dikkat çekti.

08.02.2025 12:57
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Uyuşturucu imal etmek için evine sistem kurmuş

DENİZLİ - Denizli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal etmek için bir evde kurulmuş sistem ortaya çıkartıldı. Evini uyuşturucu serasına çeviren şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takibe aldığı zehir tacirine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, evine kurduğu sistem ise hayrete düşürdü. Evde yapılan aramalarda zehir tacirlerinin uyuşturucu madde üretmeye elverişli sistem kurduğu ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 8 adet ekili Hint keneviri, 1 adet hava temizleme ünitesi, 1 adet vantilatör, 2 adet ph metre ölçüm cihazı, 17 paket sıvı gübre ve 1 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uyuşturucu Serası Operasyonu - Son Dakika

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