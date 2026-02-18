Uzay Kongresi'nde Öğrencilerle Buluşma - Son Dakika
Uzay Kongresi'nde Öğrencilerle Buluşma

Uzay Kongresi'nde Öğrencilerle Buluşma
18.02.2026 18:10
Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever, ERÜ'de uzay çalışmaları hakkında öğrencilerle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) kapsamında düzenlenen 'Kampüs Buluşmaları' etkinliği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever, ERÜ Öğrencileri ile bir araya geldi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe; Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakan Danışmanı Emine Doğrukök, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğin açılışında konuşan TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Uzay Ajansı'nın çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi verdi. Uzayın stratejik ve ekonomik yönlerini anlatan Başkan Kıraç, şunları kaydetti:

"Bugün gururla sunduğumuz İHA'lar, SİHA'lar hedeflerle vurabilmeleri için eğer yeni konum uyduları onları tam yerinde tespit edemezse o da çalışmıyor. Dolayısıyla da uzay bizim için vazgeçilmez bir alan. Yani burada uzay çalışmalarının dışında kalmamız mümkün değil. Uzay çalışmalarının dışında kalan hiçbir ülke bağımsızlığını sürdüremeyecektir. Bugün zaten savaş vesayetlerinde şu söyleniyor. Uzaya güçlü olmayan, uzayda hakim olmayan hiçbir devlet maalesef savaş kazanamayacaktır. Bu işin stratejik tarafıdır. Ekonomik tarafına gelelim. Burası bizi daha burası bizi cezbedici bir tarafı var. Dünya ekonomisi her sene yaklaşık yüzde 3 büyümeye çalışıyor. Zorluyor yüzde 3 büyümesi için. Ama Dünya ekonomisi içerisinde uzay ekonomisi, her sene yüzde 9 büyüyor arkadaşlar. Çok hızlı büyüyor."

ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu da konuşmasında düzenlenen programın önemine vurgu yaparak, ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakan Danışmanı Emine Doğrukök ise konuşmasında Uluslararası Uzay Kongresi'nin tanıtımı ve IAC bildiri hazırlama süreçleri ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Açılış konuşmaların Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever, katılımcılar ile uzay alanında yürütülen bilimsel çalışmalar konusunda bilgi verdi.

ABD'de 8 ay astronot eğitimi aldıklarını belirten Atasever, "Bizler kapsamlı eğitim süreçlerinden geçtik. İstasyon bulunacağımız süre zarfında hayata geçireceğimiz bilimsel çalışmaları hangi ekipmanları kullanarak nasıl icra ederiz? Bunlara yönelik eğitim süreçlerimiz oldu. Daha sonra orada bulunduğumuz süre zarfında başımıza gelebilecek acil durumlara karşı nasıl gerekli müdahaleleri etkin bir şekilde icra ederiz? Bu eğitim süreçlerinden geçtik" dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında da bilgi veren Atasever, eğitim süreçlerinde yaptıkları bilimsel çalışmaları da anlattı. Atasever, "Moleküler biyoloji ve genetikten malzeme bilimine, insan fizyolojisinden bitki fizyolojisine geniş bir spektrumdan bilimsel çalışmalar yaptık" diye konuştu.

Atasever, konuşmasının ardından öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı. Etkinlik, plaket takdiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Tuva Cihangir Atasever

Uzay Kongresi'nde Öğrencilerle Buluşma

Uzay Kongresi'nde Öğrencilerle Buluşma
