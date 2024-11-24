Uzman Çavuş Musa Dağ, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Uzman Çavuş Musa Dağ, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Uzman Çavuş Musa Dağ, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde görevli olan 29 yaşındaki uzman çavuş Musa Dağ, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dağ için düzenlenen cenaze töreninde birçok kişi hazır bulundu.

24.11.2024 13:43  Güncelleme: 13:52
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi düzenlenen tören sonrası memleketine gönderildi.

Adıyaman'ın Sincik İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Musa Dağ (29), kaldığı adresinde dinlendiği esnada fenalaşarak durumu arkadaşlarına bildirdi. Kısa sürede gelen arkadaşları tarafından Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve daha sonra Kahta Devlet Hastanesi ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Uzman Çavuş Musa Dağ, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi morgdan alınan Musa Dağ için hastane önünde tören düzenlendi. Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkan Vekili Mehmet Tırpan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, askeri erkanlar ile çok sayıda kişi katıldı. Helalliğin alınması ve yapılan dualar sonrasında Uzman Çavuş Musa Dağ'ın cenazesi memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Uzman Çavuş Musa Dağ, Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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