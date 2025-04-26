Uzman Erbaşların Kırkağaç\'ta mezuniyet coşkusu

Manisa'nın Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 37. Dönem Uzman Erbaşların mezuniyet töreni coşkuyla yapıldı.

Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında 37. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursunu başarı ile bitiren toplam bin 750 kursiyer mezun oldu. 6 aylık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan bin 750 Uzman Erbaş için yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okunan dualarının ardından program yapılan konuşmalarla devam etti. Askeri gösteriler ve tören geçişinin ardından eğitimlerini başarıyla bitiren uzman erbaşlar görevlerine resmen başladı.

Program belge töreni ve hediyelerin verilmesi ile son buldu. 180 gün süren eğitimlerini tamamlayan uzman çavuşlar, mezuniyet töreninin ardından aileleriyle birlikte yeni görev yerlerine gitmek üzere ilçeden ayrıldılar.

Törende Mehmetçiklerin muhteşem gösterileri izleyicilerden bol bol alkış aldı.

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında yapılan törene, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Tuğgeneral İlhan Şen, Foça İlçe Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Adem Şakrak, siyasi parti temsilcileri ile daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA